Inquilino de Airbnb deja factura de más de $1,500 en electricidad en menos de un mes

Alquilar una propiedad en plataformas como Airbnb puede ser una excelente fuente de ingresos para los propietarios, pero también puede traer sorpresas desagradables, especialmente cuando los inquilinos exceden los límites de consumo de recursos, como la electricidad.

Este fue el caso de Ashley, una diseñadora de interiores y anfitriona de Airbnb en Estados Unidos, quien tuvo que imponer nuevas normas tras un incidente con un inquilino que generó un gasto excesivo en electricidad.

En un video viral en TikTok, Ashley explicó cómo un huésped, que alquiló su casa por tres semanas, terminó generando una factura eléctrica de poco más de $1,500 dólares.

¿Por qué el alto consumo de electricidad?

Según la anfitriona, el inquilino no solo instaló una estación de carga para vehículos eléctricos, lo que ya es costoso en sí mismo, sino que también dedicó una semana a la minería de criptomonedas. Este proceso de procesamiento de ecuaciones matemáticas a través de computadoras exige un consumo de energía notablemente alto, lo que resultó en una factura de electricidad mucho más elevada de lo esperado, de acuerdo a lo publicado por el sitio español ABC Recreo.

Al revisar las cámaras exteriores de la propiedad, Ashley descubrió que el inquilino había sacado hasta 10 ordenadores de su hogar, lo que confirmó sus sospechas de que estaba minando criptomonedas durante su estancia. Después de presentar pruebas a través de las cámaras, logró que el huésped pagara la factura de electricidad.

Una solución agridulce y nuevas reglas

Aunque Ashley no se sintió completamente cómoda con la situación, aclaró que el inquilino fue honesto sobre lo sucedido. Además, reveló que el hombre ganó alrededor de $100,222 dólares durante su estancia, lo que hizo que el costo de la electricidad no fuera un problema para él.

Sin embargo, para evitar que se repita una situación similar, la anfitriona de Airbnb adoptó dos nuevas y “extrañas” reglas: los inquilinos ya no podrán instalar estaciones de carga de vehículos eléctricos ni minar criptomonedas durante su estancia. Estas medidas, aunque inusuales, fueron necesarias para proteger su inversión y evitar futuros contratiempos.

Mientras que Airbnb promueve una experiencia económica para los viajeros, los anfitriones también deben enfrentarse a costos imprevistos, como los elevados gastos en electricidad.

Aunque muchos inquilinos son responsables y respetuosos, incidentes como el de Ashley demuestran que las “normas no tan sencillas” pueden ser necesarias para proteger las propiedades y asegurar una estancia armoniosa.

Ashley no es la única propietaria de Airbnb que ha tenido que lidiar con inquilinos problemáticos, y su experiencia sirve como advertencia para otros anfitriones sobre la importancia de establecer reglas claras y monitorear el consumo de recursos durante las estancias.

