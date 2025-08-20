Inter Miami vence a Tigres de la UANL sin Messi y con dos polémicos penales

El Inter Miami consiguió respirar aliviado este miércoles tras vencer 2-1 a los Tigres de la UANL de la Liga MX en los cuartos de final de la Leagues Cup, en un triunfo sin el lesionado Lionel Messi y con polémica tras dos penales sentenciados en favor del conjunto de la Florida.

Luis Suárez en dos ocasiones intercambió por gol dos manos dentro del área del mexicano de Tigres, Javier Aquino, villano del partido al ser responsbale de los dos penales en el primer y segundo tiempo.

La primera sanción desde el tiro de castigo del principal guatemalteco Mario Alberto Escobar Toca llegó antes de la media hora cuando una internada de Jordi Alba terminó en un rebote que pegó en la mano izquierda de un Aquino que se deslizó para intentar conseguir la esférica.

Tras una breve revisión y sin importar que el balón no iba hacia la portería, Escobar sentenció la infracción para que Suárez pusiera el primero en el marcador.

Suárez converts the penalty to give Inter Miami the lead in the Leagues Cup Quarterfinals 😮‍💨 pic.twitter.com/JWR6ROG2XY — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 21, 2025

La decisión pegó fuerte en redes sociales, con decenas de críticas hacia la decisión del VAR y muchas de ellas de usuarios que aseguraron que buscaron ayudar a las Garzas.

“A quemarropa y en un movimiento natural de una barrida. Para mi no es penal, pero todos sabemos que ante el Inter Miami de Messi siempre la iban a cobrar”, escribió un usuario en X (antes Twitter).

Ya para el segundo tiempo, el Inter Miami manejó la victoria parcial mientras intentaba repeler los intentos de empate de los Tigres de la UANL. De tanta insistencia fue el flamante fichaje del equipo mexicano, el argentino Ángel Correa, quien llegó semanas atrás al equipo, para poner el 1-1 al 64′.

Tigres draw level in Miami ‼️



Ángel Correa scores his fifth goal of the 2025 Leagues Cup 👏 pic.twitter.com/5T70dhTZhD — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 21, 2025

Una internada de Correa por el medio parecía que culminaba con un robo del central Gonzalo Luján, pero éste perdió el balón a manos del exjugador del Atlético de Madrid para definir ante Óscar Ustari.

Another penalty is given to Inter Miami after this Tigres handball 👀 pic.twitter.com/7E3rKxPXJC — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 21, 2025

El 1-1 emparejó las acciones para Inter Miami y Tigres, pero nuevamente el VAR apareció al 89′ con una nueva mano de Aquino y el segundo penal para los locales, que Suárez remató a la derecha para poner cifras definitivas al encuentro.

Another Penalty. Another cool Luis Suárez finish 🥶



Inter Miami takes the lead late in this Leagues Cup Quarterfinal match 💥 pic.twitter.com/JpYNOvL5GX — FOX Soccer (@FOXSoccer) August 21, 2025

Será el próximo 26 o 27 de agosto que el Inter Miami se enfrente en semifinales de la Leagues Cup 2025 ante el ganador del duelo entre Toluca y Orlando City, aún sin confirmación sobre si Lionel Messi estará disponible de las molestias musculares que lo han aquejado en los últimos partidos.

