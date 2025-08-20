No podía ser otro: Messi marcó el gol de la Jornada 29 en la MLS [Video]

No importa si está presente en cancha, salta del banquillo o está sentado en la tribuna: Lionel Messi siempre es figura. Como no podía ser de otra manera, el argentino fue elegido como el autor del mejor gol de la semana, tras anotar ante LA Galaxy durante la Jornada 29 de la MLS.

Ingresando a la cancha desde el banco de suplentes ante los Californianos, Messi no solo marcó un golazo sino que ayudó a destrabar un partido que por poco se convierte para el Inter Miami en un empate a un gol.

Al 84′ el 10 de los locales recibió la pelota en mitad de cancha y tras eludir a un par de rivales alzó la vista, apuntó y disparó un tiro colocado rastrero desde fuera del área que no pudo hacer nada para evitarlo el guardameta del Galaxy, Novak Micovic.

La alta factura del tanto fue suficiente para que el 80 % de los aficionados eligieran el gol de Messi como el mejor de la jornada, superando a otros contendientes como Evander (FC Cincinnati) o Mark Delgado (Los Angeles FC).

Esta es la sexta vez que Lionel Messi recibe el premio al Gol de la Jornada de la MLS. Anteriormente, también fue reconocido durante las fechas 11, 15, 16, 22, 23+24, 29 del campeonato estadounidense.

Mira el golazo de Messi aquí:

Lionel Messi's magisterial left-footed strike is your @ATT Goal of the Matchday! 🐐 https://t.co/DNzQjYI064 pic.twitter.com/vxD1Xw5O0F — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2025

