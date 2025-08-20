Inter Miami vs Tigres UANL: Horarios para ver a Messi jugar los cuartos de final Leagues Cup 2025

La Leagues Cup entra en su etapa decisiva y el duelo más llamativo de cuartos de final será este miércoles en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, donde Inter Miami recibirá a Tigres UANL.

El choque, que podría reunir a Lionel Messi con sus compañeros campeones del mundo con Argentina Ángel Correa y Rodrigo De Paul, determinará que equipo se llevará un boleto directo a semifinales del torneo. Por otro lado, aún no se sabe si el astro argentino jugará el encuentro luego que el DT de Miami Javier Mascherano confirmara que Messi estaba haciendo trabajo diferenciado del grupo.

El conjunto de Florida llega con confianza tras una fase de grupos sólida, en la que fue el segundo mejor equipo de la MLS (por detrás de los Seattle Sounders) y en la que no perdió ningún encuentro.

Sin embargo, los Tigres, terceros en la tabla de la Liga MX y con Ángel Correa como figura destacada, no darán una pelea fácil. El delantero argentino suma cuatro goles en el torneo y comparte el liderato de la tabla de artilleros con Paulinho de Toluca.

El ganador de este choque se enfrentará en semifinales a Toluca u Orlando City, en partidos programados para el 26 o 27 de agosto.

Horarios del Inter Miami vs Tigres

Estados Unidos (Este): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Pacífico): 5:00 p.m.

Dónde ver en vivo

Apple TV (MLS Season Pass)

Apple TV+

Messi, que ya levantó la Leagues Cup 2023 con Inter Miami, busca repetir la gesta en casa. Del otro lado, Tigres intentará dar el golpe en Florida y ratificar su condición de referente de la Liga MX.

