Liverpool estrena la temporada 2025-2026 de la Premier League con triunfo apretado y homenaje a Diogo Jota

El Liverpool comenzó la defensa de su corona en la Premier League con una victoria agónica en Anfield, marcada por el recuerdo a Diogo Jota, exjugador del club fallecido en julio en un accidente de coche. El italiano Federico Chiesa, con un gol en el minuto 88, fue el héroe inesperado para el conjunto de Arne Slot, que se impuso 4-2 al Bournemouth.

Chiesa, con escasa participación la pasada campaña y candidato a salir en este mercado, ingresó a los 82 minutos y solo necesitó seis para devolver la ventaja a su equipo, aprovechando un rechace tras su propio disparo al palo y una gran intervención previa del meta Djorde Petrovic.

El tanto llegó después de que el ghanés Antoine Semenyo igualara el marcador con un doblete que puso en aprietos al campeón.

Antes, Hugo Ekitike, uno de los nuevos fichajes, abrió el marcador en el minuto 36 y celebró levantando las manos con el número 20 en homenaje a Diogo Jota. El francés también asistió a Cody Gakpo en el 2-0 al inicio de la segunda parte, pero el Bournemouth reaccionó y encontró espacios tras cambios defensivos de Slot. Semenyo acortó distancias con un remate dentro del área y posteriormente firmó el empate tras una rápida contra.

El tramo final fue frenético, con ambos equipos buscando el gol de la victoria. Fue entonces cuando Chiesa apareció para sentenciar y, en el añadido, Mohamed Salah puso el 4-2 definitivo en otro contraataque.

El Liverpool, que la temporada pasada se proclamó campeón con solvencia, ha reforzado su plantilla con fichajes como Ekitike, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz y Milos Kerkez, y aún busca sumar al sueco Alexander Isak. En contraste, el Bournemouth de Andoni Iraola ha perdido piezas clave como Kerkez, Dean Huijsen y Olya Zabarnyi, lo que complica repetir su sobresaliente campaña anterior.

