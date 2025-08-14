“Para mí el mejor es Messi”: Franco Mastantuono es sincero y directo en su llegada al Real Madrid

La llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid prometía ser una de las grandes noticias del mercado de fichajes. Ahora en su presentación oficial con el equipo español el joven mediocampista argentino logró captar la atención de todo el mundo del fútbol con una declaración que desafía el canon histórico del club que lo acaba de fichar.

Y es que en su primera rueda de prensa como jugador merengue, Mastantuono fue consultado sobre quién es, para él, el mejor jugador del mundo. Su respuesta no dejó lugar a la duda.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

La sinceridad de sus palabras ha resonado fuertemente, considerando la profunda rivalidad deportiva entre el Real Madrid y el FC Barcelona, club donde Messi forjó su leyenda.

Con total naturalidad, Mastantuono no titubeó al responder a la pregunta que ha dividido al mundo del fútbol durante más de una década. Su respuesta no se basó en el protocolo del club, sino en su sentimiento como compatriota.

“Para mí, como argentino, el mejor jugador del mundo es Messi“, afirmó, uniendo su admiración por el astro a su identidad nacional.

Franco Mastantuono es la venta más reciente de River Plate. Crédito: AP

El jugador, que llega con la presión de triunfar en el club más laureado de Europa, justificó su elección destacando el significado de Messi tanto para su país como para su antiguo equipo. Sus palabras, aunque sinceras, han generado un inevitable debate en las redes sociales, donde los aficionados del Real Madrid y el Barcelona discuten la validez de su declaración en el contexto de su nuevo equipo.

Sin embargo, el nuevo jugador del Real Madrid no dejó pasar po alto la grandeza de su nuevo club y también destacó al equipo español como el más grande del mundo.

“Cumplí un sueño, no me imaginaba hacer un cumpleaños de esta manera. Llegar a un club como el Madrid, con esta grandeza, es un sueño, algo único”, cerró el argentino.

Sigue leyendo:

Real Madrid pidió a FIFA y UEFA impedir partido de LaLiga en Miami

Argentino Alejandro Garnacho podría fichar por el Chelsea, según ESPN

El panteón del fútbol: el recorrido por la lista completa de ganadores del Balón de Oro

