Boda de Cristiano Ronaldo costaría más de $12 millones y lo reuniría con Messi

La proposición de matrimonio del legendario atacante Cristiano Ronaldo con su pareja Georgina Rodríguez sigue dando de qué hablar, con algunos catalogando la celebración como una de las más costosas del mundo.

El experto en branding y manejo de empresas, Dylan Davey, comentó en sus redes sociales algunos de los puntos que ya se hablan sobre la boda, de la cual teniendo en cuenta que el anillo de diamantes tiene un valor aproximado de $5 a $6 millones de dólares, la boda de Cristiano Ronaldo podría costar el doble.

Se habla de que mínimo el atacante del Al-Nassr podría gastar el doble del valor del anillo, entre $11 y $12 millones de dólares en principio.

Davey también asegura que el entorno de Cristiano Ronaldo ya se encuentra contemplando la ubicación de la boda, los trajes que usarán en la ceremonia y coordinar la seguridad VIP suya y de los invitados.

Lionel Messi y David Beckham entre los invitados a la boda

Ser uno de los futbolistas más reconocidos de la historia solo confirma que la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contará con invitados de lujo, entre los que destaca el que ha sido su máxima competencia durante más de 20 años en el fútbol: Lionel Messi.

Tanto Messi como su pareja Antonela Roccuzzo serían uno de los primeros invitados a un evento al que podrían también asistir el exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria, los tenistas Novak Djokovic y Rafa Nadal y el basquetbolista de Los Angeles Lakers, LeBron James.

Teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo a menudo acostumbra a compartir o conocer figuras de la élite mundial, la lista de las principales personalidades invitadas podría ir en aumento a medida que confirmen la fecha y el lugar.

Sin embargo, aún no hay pista de cuándo se celebrará la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez y pareciera no ser pronto, teniendo en cuenta que el Bicho está listo para afrontar una nueva temporada como profesional con el Al-Nassr antes de concentrar sus esfuerzos de cara a disputar con Portugal el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

