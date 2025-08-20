Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 20 de agosto

¿Cómo vestirte para salir este miércoles en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que fluctuarán entre los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar será de 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según el pronóstico, la probabilidad de precipitaciones es del 97% durante el día y del 100% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 26% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:11 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:47 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana estará muy nublado con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 70 grados Fahrenheit (16 y 21 grados Celsius).

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.