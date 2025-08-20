TikTok: Embarazada se une a desafío viral para inducir el parto y termina en hospital tras caída

A punto de dar a luz, una usuaria activa deEmbarazada de 38 semanas se une a desafío viral en TikTok y termina en hospital tras caída, embarazada de 38 semanas, decidió unirse a un reto viral para inducir el parto. Sin embargo, lo que parecía una broma ligera terminó con un incidente que la envió directo al hospital.

Se trata de Nicole Atkins, una usuaria activa de TikTok, de 38 semanas de embarazo, quien decidió unirse a un popular desafío viral para ayudar a inducir el parto, sin embargo, lo que empezó como una actividad ligera y divertida se convirtió en un inesperado incidente que la envió directamente al hospital.

El desafío viral que salió mal

La tendencia consistía en correr de manera lenta para simular que se intenta correr rápido, algo que captó la atención de Nicole.

“Vi la tendencia de TikTok de correr para inducir el parto y me sorprendió lo lento que corrían otras personas. Pensé que sería divertido intentarlo yo misma”, comenta Atkins. Como madre activa, no pensó que fuera riesgoso, y mucho menos que terminaría cayéndose.

Pero la caída fue más fuerte de lo que esperaba: “Se me entumecieron las piernas y caí. Fue un shock. Sentí que me desmayaba un poco”, explica Nicole.

Reacciones y reflexiones tras el incidente

A pesar de la caída, tanto ella como su bebé estaban en buen estado de salud, después de ser monitoreados por los médicos. No obstante, el video que compartió sobre su experiencia fue recibido con una mezcla de reacciones.

“Algunas personas me llamaron tonta, pero otras me apoyaron, diciendo que simplemente intentaba seguir una tendencia”, cuenta Atkins.

El incidente, aunque sorprendente, abrió los ojos de Nicole sobre los juicios que enfrentan las mujeres embarazadas cuando toman decisiones aparentemente simples.

“Estás bajo un escrutinio constante y la gente piensa que no puedes hacer nada, lo cual no es cierto. Las mujeres embarazadas pueden seguir con sus rutinas, siempre y cuando se sientan cómodas y seguras”, reflexiona.

El impacto de las críticas y el apoyo de la comunidad

Aunque los comentarios negativos abundaron, especialmente por su participación en actividades como el pole dance durante el embarazo, Nicole defiende su derecho a hacer lo que le resulta saludable y normal.

“No me arrepiento de haber probado la tendencia, pero nunca pensé en el riesgo. Al final, mi intención era inducir el parto de forma natural, ya que tenía una inducción programada”, admite.

A través de su experiencia, Nicole subraya la importancia de contextualizar las situaciones y no juzgar de forma precipitada a las madres embarazadas, ya que las decisiones pueden verse desde perspectivas muy distintas.

Un embarazo lleno de desafíos y lecciones

Hoy en día, con dos hijos, Nicole reflexiona sobre la vulnerabilidad que implica estar constantemente bajo el ojo público y las expectativas que se tienen sobre las madres. “Es increíble cómo la gente tiene opiniones sobre todo, incluso sobre lo que llevaba puesto. No llevaba vestido ni tacones. Usaba un mono cómodo y zapatillas, que eran lo único que me quedaba bien”, aclara.

Su mensaje es claro: las madres merecen el derecho a tomar decisiones sobre su embarazo sin ser criticadas ni cuestionadas, ya que el camino de la maternidad es único para cada mujer.

