Yadhira Carrillo habló de su regreso a la televisión tras una pausa de casi 20 años

Yadhira Carrillo ofreció una exclusiva para “El Gordo y La Flaca”, donde conversó sobre la decisión que la hizo detener su carrera tras casi 20 años trabajando en la pantalla chica. En ese entonces, sintió que tenía demasiado encima y se vio obligada a detenerse porque pensaba que todo ya había llegado hasta ahí: “Me saturé, decidí parar, y dije: creo que este ciclo ya terminó”.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando el productor José Alberto ‘el Güero’ Castro se comunicó con ella para hablar de un nuevo proyecto, en el cual la tenía en mente. Su sorpresa fue que era para asumir este rol que siempre la ha emocionado. No obstante, se mostró un poco negativa ante la situación, pero tras tanta insistencia, su respuesta fue que aceptaba este reto luego de tanto tiempo.

“Me buscó cada año para cada telenovela, desde hace 17 años. Para cada novela me estuvo llamando para protagonizar. ¡Es persistente! Le dije: si tengo muchas ganas de hacerlo”, le contó a Roberto Hernández.

Carrillo también abordó detalles de cómo fue su matrimonio, el cual estuvo envuelto en tantas controversias, en el que fue acusada de ser la tercera en discordia y más: “Fue una carrera muy bonita, pero también muy fuerte. Llega el momento en el que me caso y fueron 17 años muy buenos hasta ahora, preciosos, donde no podía decirte que faltó algo, o sea, que ha sido una vida bendecida en todos los aspectos”.

Collado jamás fue amante de la televisión, aunque eso no se convirtió en un obstáculo en su camino para evitar que ella hiciera lo que tanto la apasionó durante años. Al contrario, él le manifestó su apoyo para que siguiera su carrera artística, pero explicó que le dijo que no podría estar a su lado, dado que el mundo del entretenimiento jamás ha sido lo de él.

“Muy respetuoso, siempre caballero, un gran señor, y me dijo: ‘No puedo detenerte, adelante’. Me dice: ‘Aquí estoy, lo que quieras, lo que necesites, yo estoy aquí y te voy a proteger toda mi vida, pero es difícil para mí estarte acompañando en estos rollos de la televisión, no es lo mío’. Y mira, me dejó ir”, mencionó durante la conversación.

Sigue leyendo:

· Aseguran que Yadhira Carrillo saqueó la casa de Juan Collado y será auditada

· Yadhira Carrillo rompe el silencio sobre su relación con Juan Collado

· Yadhira Carrillo revela la verdad sobre su relación con Juan Collado y su separación