Yadhira Carrillo revela la verdad sobre su relación con Juan Collado y su separación

Yadhira Carrillo y Juan Collado, desde el pasado mes de marzo, se encuentran enfrentando rumores de su vida personal, y es que muchos medios de comunicación comenzaron a titular que aparentemente se encontraban en proceso de divorcio. Sin embargo, la actriz aprovechó para desmentir que así fuera y mencionó que todo entre ellos se encontraban bien. No obstante, durante un nuevo encuentro con la prensa aclaró que ya no están juntos, al menos físicamente.

La también presentadora de televisión acaba de cumplir 52 años, y fue en el set de grabación donde el productor sus colegas aprovecharon para cantarle “feliz cumpleaños” frente a un pastel fucsia. Durante ese encuentro, asistieron los medios de comunicación, y uno de los reporteros le preguntó por su pareja, Juan, y ella dejó claro que ya la había felicitado. Sin embargo, desde hace algún tiempo viven muy lejos el uno del otro y no celebraron juntos.

“Siempre extremadamente cuidada por mi esposo, por Juan, llena de cuidado y de amor, como si fuera un bebé. Ya me felicitó, es un hombre extraordinario”, declaró sobre quien fue su pareja sentimental.

Carrillo mencionó que ya no viven en la misma casa y que, por motivos profesionales, se vieron obligados a separarse para poder continuar con sus vidas. El no verlos juntos fue lo que generó todas las especulaciones en meses anteriores sobre la pareja, y finalmente, parte de ello terminó siendo cierto: “No podemos vernos, porque estamos en diferentes continentes, entonces ha sido muy difícil. Esa es la situación de la que quizá tanto hablaban y se ha hablado”.

Yadhira Carrillo había negado una separación

En el programa “De Primera Mano” la entrevistaron para que ella pusiera fin a todas las especulaciones que se habían registrado por la presunta fractura sentimental entre ella y Juan; sin embargo, solo pidió respeto por su vida privada y afirmó que no revelaría nada, aunque fuese cierto lo que dijeran de ella.

“No hablo de mi vida privada. Sea así o no sea así, nunca voy a conversar con medios nada que tenga que ver con mi vida privada, como a cualquier ser humano normal. Agradezco mucho el interés, solo que es importante que las personas podamos guardar siempre respeto hacia la vida privada”, respondió a “De Primera Mano”.

Sigue leyendo:

· Yadhira Carrillo responde a las especulaciones de su matrimonio

· Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo obtiene su libertad, pero tendrá que utilizar un brazalete electrónico en la muñeca

· Yadhira Carrillo asegura que no es dueña de una mansión en Illinois