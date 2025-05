Yadhira Carrillo rompe el silencio sobre su relación con Juan Collado

Después de semanas llenas de rumores, especulaciones y chismes, la actriz Yadhira Carrillo decidió hablar sobre su relación actual con Juan Collado.

Durante un reciente encuentro con los medios, Yadhira se mostró elegante, tranquila y bastante sincera. Aunque no confirmó una separación formal, sí pintó un panorama distinto al que muchos recordaban de aquella pareja que solía estar inseparable. ¿La razón del distanciamiento? están en continentes distintos. Juan Collado ahora vive en Europa, específicamente en España, y eso ha puesto pausa a la convivencia como pareja.

“No podemos vernos, porque estamos en diferentes continentes, entonces eso ha sido muy difícil. Esa es la situación de la que quizá tanto hablaban y se ha hablado“, comentó Carrillo ante la prensa.

Sin embargo, Yadhira dejó claro que el cariño sigue ahí. Según sus propias palabras, todavía hay un lazo afectivo muy fuerte, y el respeto, dice ella, es inquebrantable. De hecho, habló con ternura sobre cómo Juan aún la cuida, aunque sea a distancia.

“Siempre extremadamente cuidada por mi esposo, por Juan, llena de cuidado y de amor, como si fuera un bebé. Ya me felicitó, es un hombre extraordinario”, compartió la actriz, luego de que el pasado 12 de mayo cumplió 52 años.

Recordemos que la historia de amor entre Yadhira y Juan no ha sido precisamente tranquila. Desde que se casaron en 2012, su relación ha estado bajo el ojo público, especialmente en 2019, cuando Collado fue detenido y pasó más de cuatro años tras las rejas. Durante todo ese tiempo, Yadhira se mantuvo firme, visitándolo constantemente en prisión y defendiendo su inocencia.

Ahora, con Juan residiendo en España, la dinámica de su relación ha cambiado, aunque Yadhira insistió en que el agradecimiento y cariño hacia Juan permanece intacto.

“El respeto, el agradecimiento, el cariño eterno hasta que yo me muera será 100% igual que desde el primer día para él”, aseguró Carrillo.

¿Entonces, están juntos o no? Esa es la gran pregunta que muchos siguen haciéndose. Y aunque Yadhira no lo confirmó ni lo negó, lo que sí dejó claro es que no hay rencores.

Mira el video en el minuto 10:50

Actualmente, Yadhira Carrillo se encuentra trabajando en las grabaciones de la telenovela ‘Los Hilos del Destino’, que protagoniza para TelevisaUnivision, bajo la producción de José Alberto Castro y en la que también participan David Zepeda, Eduardo Santamarina, Emmanuel Palomares, Laura Flores y Bárbara López.

La producción se estrenará en el último trimestre del año.

