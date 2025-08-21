Ana Bárbara habló de José Manuel Figueroa y evita los rumores de agresión

La cantante Ana Bárbara sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y le preguntaron por su pasado sentimental con José Manuel Figueroa, debido a que tuvieron una relación sentimental. Él, en los últimos días, ha dado mucho de qué hablar, puesto que se ha sincerado sobre uno de sus vínculos amorosos, como lo fue el de Ninel Conde.

Sin embargo, la pregunta que le hicieron los reporteros a Ana fue sobre si era cierto que el cantante es una persona agresiva, como se le ha catalogado en diversas ocasiones. Dado que tuvieron años juntos, ella podría aclarar la situación, pero sorprendió con su negativa al no querer decir nada al respecto, y más de 20 años de estar separados.

La intérprete de “Como me haces falta” aseguró que todo lo que se hace en la vida regresa, sin importar lo que sea: “Nada me importa de eso. Ni siquiera así. No es momento para hablar de ese tipo de cosas. Lo único que les puedo decir es que todo en la vida cae por su propio peso. Lo bueno te lo regresa el universo; lo malo también te lo regresa el universo”.

El portal TVNotas compartió que en el pasado, José Manuel se expresó de forma muy positiva sobre su ex, y una de las cosas que lo hizo pensar de esa manera es el hecho de que compartieron muchas cosas más que el amor y se trata de su pasión por la música, lo que ha logrado ganarse el cariño de aquellos que siguen su carrera en la industria del entretenimiento.

José Manuel Figueroa dijo sobre su ex Ana Bárbara: “Es una persona que, siempre que se me viene el recuerdo, me llena el alma de canciones. Fue una relación que tuvo cosas bellísimas. Tuve la fortuna de compartir con alguien la música, de que ella compartiera su música conmigo”.

Sin embargo, la relación con su ex Ninel Conde está en malos términos: “Eso que está haciendo esta persona que me dices es violencia verbal y no se lo voy a permitir. Él sabe lo que me hizo, lo que vivió conmigo, y se acuerda de lo que hizo. Mejor calladito. Si yo hablara de lo que él me hacía, no le conviene. Que mejor nos quedemos como estamos. Yo no he querido dar detalles porque son muy fuertes”, dijo en “El Gordo y La Flaca”.

