Arrestan al padre de la estrella de la NBA Jaylen Brown por supuesto apuñalamiento a entrenador juvenil

Marselles Brown, padre de la superestrella de los Boston Celtics, Jaylen Brown, fue arrestado por un supuesto intento de asesinato tras una disputa en un estacionamiento de Las Vegas.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Brown padre presuntamente intentó apuñalar a un entrenador de fútbol americano juvenil en un altercado. El hecho ocurrió este miércoles el All American Park, un complejo deportivo de Las Vegas.

Boston Celtics superstar Jaylen Brown's dad was arrested for attempted murder. Officials say the suspect fled the scene but he was tracked down and taken into custody. https://t.co/ZwjfvvY5oE pic.twitter.com/11uAfPaRuY — TMZ Sports (@TMZ_Sports) August 21, 2025

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Las Vegas, dos hombres tuvieron una discusión verbal por un lugar para estacionarse. Tras esto, el padre de la estrella de la NBA apuñaló a la víctima varias veces en el estómago.

Una discusión por un puesto de estacionamiento

De acuerdo con el testimonio de la novia de la víctima que se recoge en el informe de las autoridades, el altercado inició por un golpe que Brown propinó al vehículo de la pareja con la puerta de su camioneta Lincoln Navigator.

El entrenador de fútbol americano juvenil que supuestamente fue apuñalado por el padre del jugador de los Celtics fue identificado como Cross Tupuola. Una vez descendió del auto para revisar el daño, comenzó una disputa verbal con Marselles.

El intercambio de palabras caldeó los ánimos y ambos acordaron pelea, pero cuando Tupuola se dio la vuelta, Brown sacó un objeto de su lado derecho y realizó un movimiento de apuñalamiento, golpeando al entrenador en la espalda.

La mujer afirma que Brown usó su mano izquierda para agarrar el hombro derecho de Tupuola y lo apuñaló varias veces en el abdomen. Luego de la supuesta agresión, la víctima subió al auto y llamaron al 911.

El hombre sufrió “heridas de arma blanca en la parte superior derecha del pecho; en el área de la clavícula; una herida defensiva en su mano izquierda que le penetró los tendones; una herida cortante que requirió una gastrectomía parcial para extirpar parte de su sistema digestivo; evisceración de intestinos y una costilla derecha rota que podría requerir cirugía para ser reparada”.

Actualmente, el estado de Tupuola es crítico y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Por su parte, Brown fue arrestado más tarde por los oficiales. Al momento de la detención lo encontraron con heridas en sus rodillas; la cara sangrando; un dedo del pie roto y un

Brown también recibió tratamiento en el hospital por un dedo del pie roto, rodillas raspadas y una lesión en su mejilla derecha. Tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.



Sigue leyendo:

· NBA multó con $25 mil dólares a Jaylen Brown por gesto de degollar contra Detroit

· Intentaron robar la casa de la madre de Jaylen Brown en Massachusetts

· Jaylen Brown se vistió “de gala” con un espectacular suéter con el escudo de Chivas de Guadalajara