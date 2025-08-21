Canelo Álvarez revela detalles de su entrenamiento para enfrentar a Terence Crawford

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es un enfrentamiento que ha captado la atención del mundo, y la preparación de ambos boxeadores se ha convertido en un tema de gran interés.

En un adelanto de lo que se verá en el ring, el campeón mexicano abrió las puertas de su campamento para TV Azteca y reveló parte de su estrategia y el tipo de entrenamiento que está llevando a cabo para su combate contra el estelar peleador libra por libra. La clave, según el propio Canelo, es la agilidad y el movimiento constante.

El púgil tapatío sabe que el estilo de Crawford, basado en una velocidad superior y una defensa casi impenetrable, requiere un plan de juego distinto.

Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

“Estoy trabajando en tener muchas piernas para poder meterme, salirme y estar ágil en todo mi cuerpo.” Esta frase, que revela la dedicación a un entrenamiento de alta intensidad, demuestra que el campeón está tomando la amenaza de Crawford con la seriedad que merece.

Canelo, conocido por su potencia y sus golpes devastadores, ha ajustado su rutina para enfocarse en un aspecto de su arsenal que será vital para esta pelea.

En lugar de solo centrarse en la fuerza bruta, el mexicano ha puesto un énfasis particular en su agilidad y desplazamiento por el ring, reconociendo que debe ser capaz de entrar y salir de la zona de ataque sin ser un blanco fácil.

“Crawford es un rival escurridizo, pero también sabe pararse a intercambiar golpes“, analizó el campeón indiscutido del peso supermediano.

El propio Álvarez lo explicó con sus palabras que este no será un combate donde la fuerza será suficiente; su estrategia se basa en una combinación de experiencia, inteligencia y una velocidad que le permita imponer su ritmo y dominar el cuadrilátero.

