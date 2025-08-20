Boxeadores que enfrentaron a Terence Crawford o Canelo Álvarez opinan sobre la megapelea

El enfrentamiento entre Terence Crawford y Canelo Álvarez es el tema del momento en el boxeo, y la discusión sobre quién saldrá victorioso ha llegado al nivel de quienes han experimentado de primera mano el poder de uno o de ambos contendientes.

Las opiniones de estos peleadores ofrecen una perspectiva única, ya que sus predicciones no se basan solo en la técnica, sino en el sentimiento de haber compartido el ring con estos fenómenos.

El sitio Fight Hub TV recogió las voces de Amir Khan, Jeff Horn, Shawn Porter e Israil Madrimov para dar su análisis sobre la que será una de las peleas más importantes del año. Aportando un punto de vista fundamentado en su propia experiencia.

Las perspectivas de quienes concen a los protagonistas

Cada peleador ofreció una visión particular sobre la contienda, destacando diferentes factores clave para la victoria. Por un lado Amir Khan, quien enfrentó a ambos, inclinó la balanza a favor de Crawford, basándose en la inteligencia superior del estadounidense.

A pesar de reconocer la potencia de Canelo, confía en la estrategia de su exoponente.“Me inclino más por Crawford. Creo que es el mejor boxeador, el mejor peleador. Simplemente siento que Crawford tiene su número. Le doy un 60/40”, aseguró Khan.

Aseguran que Terence Crawford no teme perder ante el Canelo Álvarez. Crédito: John Locher | AP

Shawn Porter, exrival de Crawford, desestimó la diferencia de tamaño y se centró en las habilidades inigualables de “Bud”. Para él, el intelecto de Crawford será la clave.”La inteligencia de Crawford es lo que marca la diferencia. La gente habla del tamaño, pero el tamaño está sobrevalorado. Su coeficiente intelectual y la manera en que se adapta es suficiente para ganar“, sentenció Porter.

Otro de los consultados fue Jeff Horn, también exoponente de Crawford, coincidió con Porter en su pronóstico. Horn destacó la precisión y la capacidad de su exrival para capitalizar los errores de sus oponentes. “Crawford es demasiado listo. Es muy preciso y hace que la gente corra hacia sus golpes. Es un peleador brillante”, comentó Horn, dejando claro que su voto de confianza es para “Bud”.

Por último Israil Madrimov, el rival más reciente de Crawford, ofreció un análisis más cauteloso, viendo la pelea como un 50-50. Advirtió que la victoria de Crawford dependerá de no subir demasiado de peso.

“Si la pelea se va a los 12 asaltos y Crawford no está con sobrepeso, es 50/50. Pero si sube más de peso, será duro. Canelo lo terminará temprano. Eso es posible”, dijo Madrimov. Y agregó: “Si va a ganar peso y va a tratar de competir con Canelo en el terreno en el que Canelo es bueno y fuerte, entonces veo a Canelo como favorito”.

