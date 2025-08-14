Canelo Álvarez explicó lo que debe hacer para vencer a Terence Crawford

El boxeo se prepara para uno de los enfrentamientos más grandes de los últimos años, un choque de estilos y épocas que tendrá lugar el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En una conversación con TV Azteca Deportes, Saúl “Canelo” Álvarez compartió lo que, desde su perspectiva, es la clave para salir victorioso ante un rival tan escurridizo como Terence Crawford. El campeón mexicano, que defenderá su trono de las 168 libras, reconoció la magnitud del reto, pero se mostró seguro de su plan.

La pelea es de gran importancia para ambos, pero especialmente para Crawford, quien sube dos categorías de peso para enfrentarse al rey de la división. El riesgo y la ambición del estadounidense son un claro indicador de la dificultad que Canelo encontrará en el ring.

Canelo y Crawford. Crédito: John Locher | AP

“Tendré que sacar todo de mí, toda mi experiencia, mi fortaleza, mis habilidades boxísticas“, inició analizando el tapatío sobre su choque contra Crawford.

El reto principal para Canelo será enfrentar a un púgil con una velocidad de manos y movimientos que no se ve a menudo en su división. Por ello, la estrategia del mexicano se centrará en un aspecto que muchos no esperan: la agilidad.

El propio Álvarez reveló la importancia de este enfoque, una mentalidad que contrasta con la de los boxeadores que buscan el nocaut desde el primer asalto. Para Canelo, el dominio del espacio será clave.

“Hay que tener muchas piernas para poder meterme, salirme y estar ágil de todo mi cuerpo”, declaró el campeón, dejando claro que el movimiento será su mejor aliado.

Canelo además considera este como uno de los combates más grandes de su carrera “Es una de las más grandes, sin duda, de mi carrera, de toda mi carrera por todo lo que está alrededor de esta pelea. Lo puedes ver, lo puedes sentir y es una de las más grandes sin duda”, cerró el campeón mundial.

Con el Allegiant Stadium, hogar de los Raiders, listo para albergar el primer evento de boxeo de su historia, el mundo del deporte espera ver si la estrategia de Canelo será suficiente para mantener su reinado.

