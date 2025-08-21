¿Cuáles serían los dos equipos que se sumarían a la MLB en una posible expansión?

El futuro de la MLB podría estar en un proceso de cambio histórico. El comisionado Rob Manfred ha puesto de nuevo sobre la mesa el tema de la expansión, un plan que busca llevar el béisbol a nuevas plazas y, con ello, a nuevas audiencias.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

Si bien las negociaciones están en una fase preliminar, Manfred ha sido claro en identificar a varias ciudades que están en la mira de la liga. La principal condición para cualquier movimiento es la finalización de los proyectos de estadios pendientes para los Atléticos de Oakland y los Rays de Tampa Bay.

Una vez resueltas estas situaciones, el camino estaría libre para que el béisbol profesional inicie una nueva era.

Rob Manfred durante un conferencia de prensa de las Grandes Ligas. Crédito: Julia Nikhinson | AP

Las ciudades con mayores probabilidades

El plan contempla la adición de dos nuevos equipos, uno para la Liga Americana y otro para la Liga Nacional, equilibrando así las conferencias. Entre las ciudades que han presentado el mayor interés y cumplen con los requisitos para ser consideradas se encuentran:

Nashville: La capital de la música ha demostrado un fuerte interés y tiene una base de aficionados en crecimiento, lo que la convierte en una candidata muy seria.

La capital de la música ha demostrado un fuerte interés y tiene una base de aficionados en crecimiento, lo que la convierte en una candidata muy seria. Montreal: La ex sede de los Expos tiene una rica historia con el béisbol y una afición leal que ha demostrado su deseo de tener un equipo de regreso.

La ex sede de los Expos tiene una rica historia con el béisbol y una afición leal que ha demostrado su deseo de tener un equipo de regreso. Portland y Charlotte: Ambas ciudades en el noreste de Estados Unidos han surgido como opciones viables con mercados de tamaño considerable y un interés local en alza.

Ambas ciudades en el noreste de Estados Unidos han surgido como opciones viables con mercados de tamaño considerable y un interés local en alza. Salt Lake City: Esta ciudad ha emergido recientemente como un competidor sorpresa, mostrando un gran potencial para albergar una franquicia.

El proceso de expansión, aunque sea una “alta prioridad” para la oficina del comisionado, no se espera que se concrete de la noche a la mañana. Sin embargo, la lista de candidatas está sobre la mesa, y cada una de estas ciudades espera con ansias la oportunidad de ver a su nombre en las marquesinas de un estadio de las Grandes Ligas.

Sigue leyendo:

Posible expansión en Grandes Ligas agruparía a Yankees y Mets en la misma división

Dodgers, Phillies y Brewers encabezan los pronósticos para ganar la Serie Mundial

Tensión en la MLB: Bryce Harper choca con Rob Manfred tras visita del comisionado