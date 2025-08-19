Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de soldados ante amenazas de EE.UU.

Nicolás Maduro anunció sobre el despliegue de 4,5 millones de militares en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, tras elevar la recompensa por información que conduzca a la captura del líder chavista, además de la operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas”, subrayó Maduro en un acto transmitido por la TV.

Aumentan recompensa por arresto de Maduro

El mandatario venezolano ordenó las “tareas” contra “la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias de Estados Unidos contra Venezuela”, informó AFP.

La administración del presidente Donald Trump aumentó a $50 millones de dólares, la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, acusado por la justicia de Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico en especifico con el Cártel de los Soles.

La Milicia, integrada por unos 5 millones de reservistas, según cifras oficiales, fue creada por el expresidente Hugo Chávez. Más tarde pasó a ser parte de uno de los cinco componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), reportó DW.

“Los primeros que salieron adelante a manifestar su solidaridad y su apoyo con este presidente obrero que está aquí son los militares de esta patria, salieron adelante con sus fusiles, con sus misiles, sus tanques, sus aviones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, salieron a la vanguardia”, celebró Maduro.

EE.UU. envió destructores a costas de Venezuela

El gobierno de Donald Trump ordenó el envío de tres destructores de la Armada de Estados Unidos a las costas de Venezuela como parte de una ofensiva contra los cárteles de la droga latinoamericanos, según reportó Reuters.

Los buques con misiles guiados llegarán a la zona en las próximas 36 horas en lo que constituye uno de los mayores despliegues navales de Washington en el Caribe en los últimos años.

“¡Fusiles y misiles para la fuerza campesina! Para defender el territorio, la soberanía y la paz de Venezuela”, dijo. “Misiles y fusiles para la clase obrera, para que defienda nuestra patria”, finalizó su discurso Maduro.

