El tiempo de hoy en Chicago para este jueves 21 de agosto

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 21 de agosto.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 75 grados Fahrenheit (24ºC) y una mínima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 1 durante la primera parte del día y del 2 a lo largo de la noche. Luego, se prevén cielos despejados.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:05 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:42 h. En total habrá 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 79 grados Fahrenheit (26 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 3% por la mañana, 55% por la tarde y 3% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, consultando las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima