Guillermo del Toro estrenará ‘Frankenstein’ en Venecia

El cineasta Guillermo del Toro finalmente mostrará uno de los proyectos más esperados de su carrera: la adaptación cinematográfica de ‘Frankenstein’ de Mary Shelley. La producción estuvo a cargo de Netflix, por lo que pronto estará disponible en la plataforma.

Hace pocos días se estrenó el tráiler oficial de la película protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac. También se han revelado las fechas de estreno en cines y en streaming.

Antes de que todos puedan verlo, Del Toro estrenará ‘Frankenstein’ durante el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, que se llevará a cabo entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre. La proyección está pautada para el 30 de agosto.

Tras su estreno mundial en Venecia, la película también será proyectada el 8 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. En las salas de cine estrenará el 17 de octubre y el 7 de noviembre estrenará en Netflix.

Guillermo del Toro ya está participando en algunos de eventos de promoción, incluso en uno de ellos llegó a hablar sobre la importancia de esta producción en su vida. “Esto es, para mí, la culminación de un viaje que ha ocupado la mayor parte de mi vida. Leí ‘Frankenstein’ de Mary Shelley por primera vez siendo niño y vi a Boris Karloff en lo que para mí se convirtió en un estado casi religioso”.

Hay que recordar que el último estreno de Del Toro se dio en 2022, año en que presentó su propia versión de otro clásico: ‘Guillermo del Toro’s Pinocchio’. Esta propuesta ganó un premio Oscar en la categoría de Mejor Película Animada.

Se espera que esta nueva adaptación de ‘Frankenstein’ sea parte de la próxima temporada de premios, pues Del Toro es uno de los cineastas más importantes y reconocidos de los últimos años.

Sus primeros Oscar lo recibió en 2017 por ‘The Shape of Water’. Aunque tuvo múltiples nominaciones, ganó en las categorías Mejor Dirección y Mejor Película.

