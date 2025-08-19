Juez federal desestima parte de la demanda sobre los derechos legales de los detenidos en Alligator Alcatraz

Un juez federal en Miami ha desestimado parcialmente una demanda presentada por defensores de inmigrantes contra un centro de detención, conocido como “Alligator Alcatraz”.

De acuerdo con la administración Trump y fiscales estatales de Florida, el juez federal de Distrito, Rodolfo Ruiz, también transfirió el caso a una jurisdicción diferente, al considerar que el tribunal donde se presentó originalmente era inadecuado.

La decisión se emitió horas después de una audiencia en la que los abogados de los demandantes solicitaron un fallo que garantizara un mayor acceso a la asesoría legal para los detenidos, informó ABC News.

Argumentos del tribunal y avances en el acceso legal

El juez Ruiz indicó en su orden que varios eventos recientes han impactado el curso del litigio. Afirmó que “muchos de los demandantes detenidos han sido trasladados fuera de Alligator Alcatraz” y que “muchos de los demandantes detenidos han tenido acceso a un abogado, y todos los abogados demandantes han tenido acceso a los detenidos de Alligator Alcatraz”.

Según la ACLU, una persona fue presuntamente deportada de forma injusta por no poder contactar a sus abogados. Del mismo modo, se alegó que un hombre con discapacidad mental fue supuestamente animado a firmar un formulario de salida voluntaria sin la presencia de un letrado. La organización agregó que un abogado tuvo que esperar tres semanas para comunicarse con su cliente, señaló ABC News.

Disputa sobre la jurisdicción y decisión del juez

Los demandantes habían argumentado que no estaba claro qué tribunal de inmigración tenía jurisdicción sobre el centro de detención, lo que obstaculizaba la capacidad de los detenidos para presentar peticiones judiciales. Sin embargo, luego de que los acusados designaran el tribunal de inmigración del Centro de Detención Krome en Miami como la jurisdicción pertinente, el juez dictaminó que este reclamo era discutible.

El juez Ruiz también estuvo de acuerdo con la defensa en que el Distrito Sur de Florida era el lugar equivocado para el litigio, ya que la instalación se encuentra en el Distrito Medio del estado. Los demandantes habían intentado vincular el caso al Distrito Sur de Florida basándose en la ubicación de los acusados federales, a diferencia de los acusados estatales que supervisan la operación del centro en los Everglades.

