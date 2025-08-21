Lupita D’Alessio revela problemas con la producción de su gira de despedida

Lupita D’Alessio una vez más compartió un video a través de su perfil de Instagram, y es que en sus declaraciones expuso durante al menos ocho minutos lo complejo que se ha tornado la relación laboral que existe entre ella y la empresa con la que realiza los conciertos programados para su gira de despedida, “Bobo Producciones”.

La postura de la cantante surge luego de que Ari Borovoy se manifestara con un refrán que ella no tomó de la mejor manera, y fue cuando compartió en redes sociales lo que está ocurriendo con ella: “Cuando yo entré a trabajar con estas personas, me hicieron creer que estaba en familia, y yo me encariño inmediatamente con la gente, rápidamente, y yo creo en la gente; ese es mi problema, que no debo ser tan confiada”.

“La Leona Dormida” manifestó la incomodidad que aparentemente vendría atravesando en cada concierto, ya que para ella no es normal que la calidad baje de rango porque ellos no estarían interesados sino en lugares muy estratégicos y súper conocidos en México para dar a conocer el nombre de la compañía que habría logrado llevarla a ciertos lugares.

La intérprete de “Ya no regreso contigo” se mostró indignada al revelar su postura por una circunstancia que no sería la primera vez que ocurre: “Empezaron a quitarme producción y comenzaron a hacer la producción menos. O sea, ellos te ponen producción cuando a ellos les conviene, como en el Auditorio, como en la Arena”.

Lupita también llegó a mencionar que el comportamiento del equipo de trabajo presenta deficiencias a la hora de ejecutarse cada show, y dijo que no estaba de acuerdo con que hayan puesto a personas en el cargo de producción que ni siquiera estarían en la capacidad de asumir el cargo con la experiencia que se requiere.

La cantante no es la primera vez que se pronuncia en contra de “Bobo Producciones”, así como tampoco es nuevo que haya borrado el video en el cual ofreció sus declaraciones: “Hoy te quiero y mañana no… es como muy raro, ¿no? Claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí. Yo me encariñé con esa gente y al final me dieron la espalda”.

Sigue leyendo:

· Lupita D’Alessio se despide y su último concierto será el 14 de noviembre

· Lupita D’Alessio aclara rumores sobre su salud y anuncia su retiro en 2025

· Lupita D’Alessio habla de su testamento y cómo quiere ser despedida