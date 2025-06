Lupita D’Alessio aclara rumores sobre su salud y anuncia su retiro en 2025

Lupita D’Alessio compartió un video para aclarar varios rumores que se han registrado sobre su salud y su carrera artística. Fue desde la comodidad de su hogar donde grabó el audiovisual en el que menciona que, en 2025, se alejará del mundo del entretenimiento a sus 71 años, luego de una larga trayectoria profesional llena de éxitos musicales.

“He llorado mucho. Sí, me ha afectado emocionalmente, pero Jesucristo, en su inmensa misericordia y gracia, ha estado sanando porque él es mi pastor y a él le debo estar con vida y seguir cantando. Amigos, este es el último año para mí y mi música. Si se meten a las redes sociales de Bobo allí van a ver las fechas están muy separadas, precisamente, para que yo esté tranquila”, comenzó diciendo.

La intérprete de ‘No me preguntes con quién’ tuvo que aclarar algunos aspectos sobre su salud, ya que en diversos medios de comunicación han mencionado que ella estaría delicada, pero todo resultó ser falso. Además, desmintió que tenga que usar un catéter para mantenerse estable y tampoco depende de una bombona de oxígeno para seguir adelante.

“No uso silla de ruedas. Me siento y luego me levanto a trabajar. Gracias a Dios, puedo cantar de pie. Estoy sana, mi voz de 71 años está bien, canto dignamente. Nadie me obliga a trabajar. Eso está muy jalado de los pelos. Soy una mujer hecha y derecha. Yo decido. Si yo no me sintiera bien, sería la primera en decir ‘ya no puedo seguir’. Me apoyan”, agregó en el video que subió.

La cantante de origen mexicano afirmó que no pretende seguir trabajando después de este año y solo cumplirá con las fechas que ya tiene programadas, pues considera que es el momento oportuno para retirarse de los escenarios después de todo lo que pudo cosechar al lado de sus fanáticos durante todo este tiempo.

“Este es el último año que trabajo. Yo se lo pedí a Jack (Boroboy). Le dije: ‘Jack, ya quiero, este año, ya pararle’. Me dijo: ‘Ok’. No sé cuándo va a ser la última fecha (para despedirme de los escenarios), si en noviembre o diciembre. No tengo ni idea. Chequen las fechas allí con Bobo”, agregó sobre el cierre de su carrera.

Sigue leyendo:

· Lupita D’Alessio habla de su testamento y cómo quiere ser despedida

· Lupita D’Alessio revela haberse drogado con uno de sus hijos

· Acusan al nieto de Lupita D’Alessio por supuesto abuso sexual a varias jóvenes