Mujeres traficadas, robadas y amenazadas de muerte en Nueva York: abusador sentenciado

Joel David Forney (42) fue declarado culpable por un jurado federal en dos cargos de tráfico sexual por usar fuerza, fraude y coerción para obligar a dos mujeres a trabajar como prostitutas, anunciaron las autoridades.

El residente de Florida también conocido como “Sirbar” además fue declarado culpable de coerción e incitación a una quinceañera con la que mantuvo relaciones sexuales en 2014, indicó PIX11 News. Forney fue arrestado en 2024 junto a otros hombres que acusados en un caso de homicidio.

Según la fiscalía, Forney utilizaba falsas promesas para atraer mujeres a su negocio de tráfico y se quedaba con todas las ganancias, según la fiscalía. Si las víctimas se negaban, las sometía a abusos físicos y amenazaba con lastimarlas o matarlas.

Incluso mostró a una de las víctimas la imagen de una mujer desmembrada como advertencia, según las autoridades. Las mujeres fueron obligadas a trabajar en un mercado de tráfico sexual al aire libre conocido como Penn Track en East New York (Brooklyn). Ahora Forney enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 15 años y hasta cadena perpetua, según un comunicado de la fiscalía federal.

El mes pasado Harry Peless, oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP), fue arrestado como sospechoso de mantener conversaciones en línea sexualmente explícitas casi a diario con una “niña” de 13 años de Nueva jersey, sin saber que en realidad era un agente encubierto.

También en julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración en Queens (NYC). Además, Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

Sus hermanos Ernesto y Giovanni Hernández Velázquez, los otros acusados ​​en el caso, fueron condenados a 210 meses de prisión cada uno tras declararse igualmente culpables en el mismo tribunal. Y su hermana Arcelia, quien se declaró culpable de una violación de la Ley Mann, fue sentenciada a tiempo cumplido tras pasar aproximadamente 60 meses bajo custodia estadounidense. La Ley Mann fue aprobada en 1910 y considera un delito federal transportar mujeres de un estado del país a otro para “propósitos inmorales”.

En marzo fue sentenciado a 22 años de prisión el “súper” hispano de un edificio en Manhattan acusado de violar y torturar durante seis años a una inmigrante de Paraguay. También ese mes Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx (NYC) y acusado de patrocinar la prostitución.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. También ese año cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a Nueva York y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión ese mismo mes.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

