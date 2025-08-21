Novak Djokovic se lució con el lanzamiento ceremonial en la derrota de Yankees ante Red Sox [Video]

El tenista serbio Novak Djokovic, ex número uno del mundo, realizó el lanzamiento de la primera bola en la derrota 6-3 de los New York Yankees ante Boston Red Sox.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

El serbio, actual número siete del mundo, se encuentra en la ciudad de Nueva York, donde el domingo comienza a disputarse el U.S. Open, útlimo Grand Slam de la temporada.

Djokovic, ataviado de azul Yankee, se ubicó en el montículo para lanzar la primera bola del encuentro y fue el catcher Austin Wells el encargado de recibir el lanzamiento.

El tenista con más títulos de Grand Slams de la rama masculina en la historia, Novak Djokovic, realizó el lanzamiento ceremonial en el Yankee Stadium previo al desafío entre Yankees y Red Sox. 🎾⚾️ pic.twitter.com/lLhz9M9hul — MLB Español (@mlbespanol) August 21, 2025

El tenista serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera recibió un bat del hombre a la ofensiva de los del Bronx, Aaron Judge, quien por su parte recibió una raqueta de Djokovic.

Derrota de Yankees en casa ante Red Sox

Roman Anthony sigue demostrando que su falta de experiencia no es un impedimento. El joven de 21 años conectó un imponente jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho en la parte alta del noveno inning, dándole a su equipo un respiro en la victoria 6-3 en el primer juego de la serie de cuatro encuentros contra sus rivales en el Yankee Stadium la noche del jueves.

Anthony conectó un sencillo impulsor que empató el juego 3-3 en la sexta entrada. En la séptima, Nathaniel Lowe —quien estaba haciendo su segunda apertura con los Medias Rojas— bateó un doble impulsor al hueco entre el jardín derecho y el central para darle la ventaja definitiva a su equipo.

Eso ocurrió dos entradas después de que Lowe empatara el juego 2-2 con un elevado de sacrificio al jardín central.

El juego fue un ir y venir durante la mayor parte de la noche, con ninguno de los dos equipos luciendo particularmente fino. Los Yankees cometieron tres errores en la segunda entrada. Pero David Hamilton fue sorprendido en tercera en esa misma entrada, y Boston solo logró anotar una carrera.

Lucas Giolito luchó para mantener a los Medias Rojas en el juego, pero estuvo lejos de su mejor nivel, permitiendo cinco hits y tres carreras mientras lanzaba 97 pitcheos en 4.2 entradas.

Seguir leyendo:

Novak Djokovic invierte en el fútbol francés: el tenista adquiere acciones del Le Mans

Murray reveló la razón por la cual dejó de trabajar con Djokovic: “No me sentía muy cómodo”

Yankees refuerzan su pitcheo con la firma de Paul Blackburn dejado en libertad por Mets