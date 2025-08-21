Patrice Evra asegura que una final del mundo entre Messi y Cristiano Ronaldo sería como “una pelicula de Marvel”

El fútbol se prepara para la Copa del Mundo de 2026, y si bien las leyendas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya han dejado su huella, un exjugador ha articulado el deseo de millones de aficionados: verlos enfrentarse en la final.

En un comentario en una entrevista para Stake, que ha capturado la atención global, Patrice Evra describió este encuentro como algo más que un simple partido, elevándolo a la categoría de un evento cinematográfico.

El excompañero de Ronaldo, que jugó a su lado en el Manchester United, expresó su esperanza de que la historia le dé un guion final a la narrativa más épica del deporte.

El guion perfecto para una rivalidad eterna

Evra no dudó en utilizar una de las analogías más populares de la cultura moderna para ilustrar su punto. Para él, ver a las dos leyendas cara a cara en el último partido de un Mundial sería un desenlace digno de una superproducción de Hollywood.

Cristiano y Messi se enfrentaron varias veces en España. Crédito: Joan Monfort | AP

“Una final del Mundial con Messi y Ronaldo sería como la última película de Marvel, sería una locura, como si estuviera escrito”, aseguró Evra.

Con Messi a punto de cumplir 39 años y Ronaldo 41 para el torneo, la posibilidad de que ambos lleguen al último partido es remota. Sin embargo, para Evra, la épica del momento superaría cualquier lógica.

Si bien la rivalidad ha sido el motor del fútbol moderno, un enfrentamiento de estas características en el escenario más grande de todos pondría un broche de oro inmejorable a sus carreras. La idea de que el destino los enfrente, una última vez, ha resonado con fuerza en las redes sociales, haciendo que el improbable sueño de Evra se convierta en la esperanza de todos los aficionados.

