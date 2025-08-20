Kylian Mbappé da su favorito para ganar el Balón de Oro

El debate por el Balón de Oro de este año ha estado lleno de nombres que protagonizaron la Champions League y la Eurocopa.

Sin embargo, una nueva voz se ha sumado a la conversación, y no es una cualquiera. Kylian Mbappé, una de las figuras más importantes del fútbol actual, ha lanzado un nombre que pocos esperaban: Ousmane Dembélé.

Las palabras del astro del Real Madrid son una clara demostración de su admiración por el talento de su compañero, a quien ve con las cualidades necesarias para llevarse el máximo galardón individual del fútbol.

La declaración ha sorprendido, ya que Dembélé no figura en las quinielas de los grandes favoritos, lo que añade un peso especial a la opinión de Mbappé. “¿Votaría por (Ousmané) Dembélé? Sí. ¿Realmente necesitas explicarlo? Estamos hablando de Lamine Yamal y Dembélé, yo estoy por Dembélé. ¡Está muy claro!“, sentenció el francés en conferencia de prensa.

Dembelé se perfila como candidato al Balón de Oro tras ganar la Champions. Crédito: Luca Bruno | AP

Un voto de confianza que desafía a los pronósticos

La afirmación de Mbappé resalta la importancia de Dembélé en el esquema del PSG. A pesar de que su contribución no siempre se refleja en las estadísticas de goles y asistencias, su velocidad, regate y habilidad para desequilibrar a las defensas rivales son cruciales para el éxito del equipo.

La preferencia del francés por su compañero es un guiño a la influencia que Dembélé tiene en el campo, una cualidad que muchas veces pasa desapercibida para el público.

El hecho de que Mbappé haya elegido a Dembélé sobre otros candidatos más mediáticos, como los del Real Madrid, demuestra la gran estima que le tiene.

El pronóstico de la estrella del fútbol es un llamado de atención a los votantes para que miren más allá de los números y consideren la influencia que un jugador puede tener en el rendimiento de su equipo. A falta de un veredicto final, la inesperada apuesta de Mbappé le ha dado un nuevo y sorpresivo giro al debate del Balón de Oro.

