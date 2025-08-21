Robert De Niro celebró su cumpleaños en su propio hotel de lujo

El pasado 17 de agosto, el actor Robert De Niro cumplió 82 años y para celebrarlo reunió a sus amigos y familia en Nueva York, su ciudad.

Todos los invitados se reunieron en The Greenwich Hotel, ubicado 377 Greenwich Street, Tribeca, a pasos de SoHo, West Village, Chinatown y Wall Street. Durante su llegada al sitio, se capturaron algunas fotos de los invitados, entre los que resaltaron Martin Scorsese, George Lucas, Leonardo DiCaprio junto con su padre y, claro, la actual pareja de De Niro, Tiffany Chen.

Gracias a las fotos compartidas por los paparazzi, se puede ver que la celebración no fue demasiado lujosa, pues los invitados estaban vestidos de manera formal. No era una alfombra roja en la que quisieron deslumbrar.

George Lucas fue uno de los invitados a la fiesta. Crédito: The Image Direct | Grosby Group

No es de extrañar la elección del hotel, pues es uno de los negocios que De Niro tiene en la ciudad. The Greenwich Hotel abrió sus puertas en 2008 y desde su concepción fue pensado como un sitio que mezcla el diseño clásico y moderno.

De Niro, en una entrevista que dio a ‘My City Life’ en 2015, dijo: “El hotel donde hicimos la sesión de fotos, el Greenwich, tiene una verdadera sensibilidad artística; no es un truco como tantos otros hoteles boutique.

Al abrir el hotel en 2008, le explicó a la revista ‘Time’ que su diseño fue “completado a inicios de este año, su fachada de estilo clásico ha sido elegantemente envejecida con ladrillos de tonos rojos hechos a mano en veinte formas y tamaños diferentes”.

El hotel tiene un total de 87 habitaciones que ofrecen múltiples comodidades a los huéspedes, además de una buena sensación por su diseño bien pensado. Además, ofrece varias áreas comunes de primer nivel, y en ellas seguro es que se celebró el cumpleaños.

También hay que recordar que The Greenwich Hotel alberga el restaurante Locanda Verde, del chef Andrew Carmellini, famoso por sus platos caseros italianos.

