Robert De Niro apoya a su hija transgénero: “No sé cuál es el gran problema”

El galardonado actor Robert de Niro se pronunció por primera vez tras la entrevista de su hija, Airyn, en la que se declaró como una persona transgénero.

En una declaración a People, De Niro respaldó abiertamente a su hija y expresó el profundo amor que siente por ella. “Amé y apoyé a Aaron como mi hijo, y ahora amo y apoyo a Airyn como mi hija. No sé qué problema hay. Amo a todos mis hijos”.

De esta manera el actor de 81 años confirmó que su amor por sus siete hijos no puede verse alterado de ninguna manera.

A sus 29 años de edad, la activista e influencer Airyn de Niro inició el tratamiento de hormonas. Ella es hija de De Niro y de Toukie Smith, con quien De Niro también comparte la crianza de Julian, el hermano gemelo de Airyn.

El 19 de marzo circularon imágenes de Airyn visitando a su padre luciendo trenzas rosadas y tacones, lo que llamó fuertemente la atención del público. Sin embargo, el portal que publicó esas fotos “cosas incorrectas” sobre la activista, según ella misma confesó.

“No solo dijeron cosas incorrectas sobre mí… simplemente me recordaron que la gente realmente no sabe nada sobre mí”, dijo en entrevista para la revista Them.

Aunque Airyn formalmente comenzó su tratamiento de hormonas a sus 29 años, en su adolescencia la joven se identificó como un hombre gay. Sin embargo, esto representó una etapa difícil en su vida ya que recuerda momentos de crueldad y de que no encajaba en los “estándares de belleza”.

“Los hombres gay eran despiadados y crueles”, recordó. “Nunca encajé en ese estándar de belleza, que es delgado, blanco, musculoso o simplemente muy en forma, masculino”.

Con respecto al hecho de haber iniciado la transición cerca de los 30 años, la activista confesó que se sintió inspirada por otras mujeres trans para dar el paso. “Cuando las mujeres trans se muestran honestas y abiertas, especialmente en espacios públicos como las redes sociales, y se las ve en su éxito”, explicó, “me pregunto: ‘¿Saben qué? Quizás no sea demasiado tarde para mí’”.

