Se retira a los 29 años Jakub Jankto, exfutbolista que rompió tabús anunciando públicamente su homosexualidad

El checo Jakub Jankto, exfutbolista que rompió el gran tabú de la homosexualidad en el fútbol en la temporada que jugó en el Gatefe de España, anunció su retiro a la corta edad de 29 años al no poder recuperarse de una grave lesión de tobillo.

Jankto, que ha militado también en Udinese, Ascoli, Sparta Praga y Cagliari, participó aquel curso en quince encuentros con el Getafe, una escasa participación en el equipo que dirigieron primero Míchel González y luego Quique Sánchez Flores.

“Recibí muchos mensajes preguntándome si continuaría mi carrera futbolística. Lamentablemente, no. La razón es simple: sufrí una lesión muy grave (me destrozó completamente los ligamentos del tobillo). Intenté superarla para llegar al final del año, pero mi hijo fue clave en mi decisión”, aseguró Jankto en sus redes sociales.

Se especula que el checo retornará a Praga, donde podría trabajar como entrenador de algún equipo de la cantera del Dukla.

Jakub Jankto rompió todas las barreras

“Soy homosexual, y no quiero esconderme más tiempo”, fue la frase compartida por Jankto en sus redes sociales para comunicar el mensaje que más temió compartir: “Quiero vivir mi vida en libertad, sin temores, sin prejuicios, sin violencia, pero con amor”, zanjó entonces.

Su exmujer, que compartió con él los momentos más duros de este proceso, también desveló la situación del jugador: “Estoy orgullosa de que Jankto haya podido reunir la fuerza suficiente para contarlo públicamente. Es el primer futbolista en activo que lo anuncia. Los demás, quizá, lo mantienen en secreto por miedo”, apuntó su pareja entonces.

“Ahora lo importante es que él esté cómodo y feliz. Seguramente se sentirá aliviado porque tenía miedo de que la gente no le aceptara por lo que era”, concluyó en unas declaraciones en las que le mostró su fiel apoyo.

