Se viraliza una oferta laboral de LinkedIn por sus insólitos requisitos: tuvieron que eliminarla

Un anuncio laboral en LinkedIn, entre tantos que se publican a diario, terminó convirtiéndose en tema viral. La empresa británica Greg Williams Photography Unlimited publicó una oferta para contratar un asistente fotográfico, pero los insólitos requisitos provocaron rechazo absoluto.

Aunque la oferta comenzaba con solicitudes normales: trabajar a tiempo completo, residir en Londres y tener disponibilidad para viajar al extranjero, hubo otros detalles que causaron una ola de críticas.

Entre las condiciones de la publicación, se destacaba una preferencia por candidatos de entre 20 y 30 años, algo que muchos usuarios consideraron discriminatorio.

“Bienvenidos a la contratación en 2025”, escribió la influencer laboral Lauren Spearman, quien compartió la captura del anuncio junto a una advertencia sobre la Ley de Igualdad del Reino Unido de 2010, que prohíbe la discriminación por edad.

Entre los comentarios, algunos señalan que no parecía un anuncio laboral, sino un casting, mientras que otro consideró que era “un asco” de propuesta.

Hubo un requisito aún más insólito: no avanzar en tu carrera profesional

Si lo anterior parecía polémico, había más. La oferta aclaraba que el puesto no serviría para avanzar en el campo de la fotografía. Según el texto original:

“Este puesto es ideal para alguien comprometido con apoyar a un fotógrafo consolidado; no es un trampolín hacia una carrera fotográfica. El candidato ideal se enorgullecerá de impulsar la creatividad del líder, en lugar de buscar reconocimiento personal o un rol de primera línea”.

El planteamiento fue duramente cuestionado. “¿Necesitas años de experiencia en fotografía, pero no es un trampolín para una carrera fotográfica? No lo entiendo”, señaló otro usuario de LinkedIn.

En resumen, la empresa necesitaba a alguien que se dedicara a impulsar la carrera de otro, de un supuesto líder, sin que tomes la creencia o expectativa de crecer en tu profesión.

La compañía se disculpa y elimina el anuncio

Tras la ola de críticas, un portavoz de Greg Williams Photography Limited reconoció el error en el anuncio laboral y emitió un comunicado que expresa: “Aceptamos que la redacción fue inapropiada y podría interpretarse como discriminación por edad. Nos disculpamos sin reservas”.

Además, informaron que el anuncio fue retirado y que se revisarán los procesos internos para evitar que algo similar ocurra en el futuro.

Aunque no aclararon si la propuesta fue real o fue redactada por alguien sin plenas autorizaciones sobre lo que exigía, lo cierto es que nadie fue contratado para el grotesco cargo de “asistente de un líder, con experiencia en servirle y sin derecho a impulsar tu carrera”.