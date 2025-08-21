Texano se declara culpable de amenazar a Trump en Facebook

Robert Herrera, de 52 años, admitió su responsabilidad ante la justicia federal por haber publicado amenazas contra el presidente Donald Trump a través de Facebook, justo antes de la visita del mandatario a Texas en julio, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El 10 de julio, Herrera reaccionó en la página de la televisora KSTA a una nota sobre la gira presidencial en la región montañosa del estado.

Allí escribió la frase “no fallaré” junto a una fotografía de Trump escoltado por agentes del Servicio Secreto, tomada poco después del intento de asesinato ocurrido el 13 de julio en Pensilvania.

Lejos de retractarse, el hombre intensificó sus mensajes cuando otro usuario le respondió advirtiéndole que no tendría oportunidad. Herrera contestó: “Voy a por ti” y acompañó la frase con una imagen de un rifle de asalto y varios cargadores, de acuerdo con el comunicado oficial.

“Aunque el FBI apoya y defiende plenamente el derecho de todos los estadounidenses a la libertad de expresión, es importante comprender que amenazar con la violencia a cualquier persona no es una expresión protegida por la Constitución, sino un delito federal”, declaró en un comunicado el mes pasado el agente especial al mando Aaron Tapp, de la Oficina de Campo FBI en San Antonio.

El funcionario instó a la población a que expresen sus opiniones de forma respetuosa y pacífica, “de forma coherente con los valores que definen nuestra nación”.

La investigación derivó en su arresto el 11 de julio en el condado de Bexar, donde reside. Ahora enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de hasta 250,000 dólares tras declararse culpable de amenazar al presidente de Estados Unidos.

Con información de EFE.

