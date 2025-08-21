Trump somete a revisión a 55 millones de titulares de visas válidas en EE.UU.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado un proceso de verificación masiva que abarca a los más de 55 millones de extranjeros con visas estadounidenses vigentes, en busca de posibles infracciones que puedan derivar en la revocación de sus documentos y la deportación del país.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó que el programa de revisión se enmarca en la política migratoria más restrictiva aplicada desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.

“La verificación continua incluye a todos los titulares de visas vigentes”, explicó el portavoz, sin precisar cuánto tiempo durará el proceso ni cuántas personas podrían verse afectadas, según recogió la agencia EFE.

De acuerdo con las directrices oficiales, los visados pueden ser cancelados si se detectan señales de inelegibilidad, como haber excedido el tiempo de permanencia autorizado, vínculos con actividades delictivas, amenazas a la seguridad pública o cualquier tipo de relación con grupos terroristas.

“Revisamos toda la información disponible como parte de nuestra investigación, incluidos los registros policiales o de inmigración o cualquier otra información que salga a la luz después de la emisión de la visa que indique una posible inelegibilidad”, dijo un funcionario del departamento de Estado a Associated Press.

Cancelaciones de visas se cuatriplican

El Departamento de Estado ha multiplicado en los últimos meses las revocaciones de visados en comparación con el mismo período del año pasado.

Según datos oficiales, las cancelaciones de visas de estudiantes casi se han cuadruplicado, en gran parte debido a la participación de extranjeros en protestas propalestinas en universidades estadounidenses.

En paralelo, la Casa Blanca suspendió recientemente la emisión de visas de visitante para personas provenientes de Gaza, alegando la necesidad de realizar una “exhaustiva” revisión de los procedimientos empleados en la concesión de permisos humanitarios desde el enclave palestino.

Con información de EFE.

