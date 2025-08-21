TSA actualiza lista de artículos prohibidos en el equipaje documentado: ¿cuáles son?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) actualizó recientemente su reglamento de equipaje autorizado para realizar viajes en avión en territorio estadounidense. Por ejemplo, eliminó la regla de no llevar zapatos, pero mantuvo vigente la norma de 3.4 onzas como límite máximo de líquidos.

Su listado, incluye tres nuevos artículos prohibidos. Estas son las nuevas disposiciones y restricciones para transportar equipaje en los aeropuertos del país:

Herramientas inalámbricas para el cabello en el equipaje facturado, ya que pueden contener materiales potencialmente peligrosos, como cartuchos de gas y butano. Si durante la revisión, la TSA encuentra estos artículos en el equipaje facturado, será retirado.

Estos son los artículos para el cabello que están prohibidos por la TSA:

Rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas

Rizadores o planchas de pelo alimentados con butano

Recargas de gas (cartuchos de repuesto) para rizadores o planchas

La salvedad para transportar estos artículos es que pueden llevarse en el equipaje de mano, con cubiertas de seguridad que evitaran su activación. Sin embargo, la recomendación es utilizar herramientas para el cabello con cables, ya sea en el equipaje facturado o de mano.

Artículos extraños que sí puedes incluir en el equipaje para un vuelo:

Curiosamente, hay una serie de artículos poco habituales para un viaje, que sí puedes incluir en tu maleta y, sin problema, pasan el filtro de seguridad, entre ellos:

Langostas vivas: la TSA permite el viaje de estos crustáceos, siempre que se transporten en un recipiente de plástico transparente a prueba de derrames y superen una inspección visual por parte de un agente de la TSA en el punto de control

la TSA permite el viaje de estos crustáceos, siempre que se transporten en un recipiente de plástico transparente a prueba de derrames y superen una inspección visual por parte de un agente de la TSA en el punto de control Luces navideñas: si deseas transportar a un punto lejano, la TSA permite llevar luces de Navidad en el equipaje, ya sea de mano o documentado

si deseas transportar a un punto lejano, la TSA permite llevar luces de Navidad en el equipaje, ya sea de mano o documentado Espuelas de vaquero: Para poder viajar con tus propias espuelas, simplemente debes retirarlas de tus botas y colocarlas en el equipaje, ya sea de mano o facturado

Para poder viajar con tus propias espuelas, simplemente debes retirarlas de tus botas y colocarlas en el equipaje, ya sea de mano o facturado Astas: Estos objetos también están permitidos a bordo, siempre que puedan entrar en la maleta, ya sea de mano o facturada. También debe entrar sin problema en el compartimento superior o debajo del asiento del avión, si lo llevas como equipaje de mano

Estos objetos también están permitidos a bordo, siempre que puedan entrar en la maleta, ya sea de mano o facturada. También debe entrar sin problema en el compartimento superior o debajo del asiento del avión, si lo llevas como equipaje de mano Varitas mágicas y sables de luz: Para los amantes de las sagas fantásticas, la TSA permite transportar en tu equipaje tanto las varitas de Harry Potter como los sables de luz de Star Wars de luz de juguete en tu equipaje de mano o facturado. “Que la fuerza te acompañe”, añade la TSA

Para los amantes de las sagas fantásticas, la TSA permite transportar en tu equipaje tanto las varitas de Harry Potter como los sables de luz de Star Wars de luz de juguete en tu equipaje de mano o facturado. “Que la fuerza te acompañe”, añade la TSA Cafeteras: Si eres un amante del café exótico la TSA permite el transporte de cafeteras de cualquier tipo, siempre que las empaques cuidadosamente y asegurarte de que los cables estén enrollados. La TSA recomienda llevarlas en tu equipaje de mano

Si eres un amante del café exótico la TSA permite el transporte de cafeteras de cualquier tipo, siempre que las empaques cuidadosamente y asegurarte de que los cables estén enrollados. La TSA recomienda llevarlas en tu equipaje de mano Bola Mágica 8: Aunque este artículo no cabe en el equipaje de mano sí es recomendable volar en el equipaje facturado

Aunque este artículo no cabe en el equipaje de mano sí es recomendable volar en el equipaje facturado Máquinas de coser: Las máquinas de coser también están permitidas en el equipaje facturado o de mano, con la salvedad de que previamente debes consultar con la aerolínea para asegurarse de que el artículo quepa en el compartimento superior del avión o debajo del asiento

Las máquinas de coser también están permitidas en el equipaje facturado o de mano, con la salvedad de que previamente debes consultar con la aerolínea para asegurarse de que el artículo quepa en el compartimento superior del avión o debajo del asiento Planchas para waffles: Puedes tener listos tus waffles para el desayuno en todo el país, llevando tu plancha ya sea en el equipaje de mano o en el facturado, siempre que quepa en el compartimento superior o debajo del asiento del avión.

Si tienes alguna duda sobre algún artículo para transportarlo vía aérea, Consulta la lista completa en el sitio web de la TSA.

Sigue leyendo:

– Avión se desvió a Colorado tras altercado de pasajero con auxiliares de vuelo

– Falta de personal en torre de control posible causa del accidente de helicóptero y avión en Washington

– Localizan avión que se estrelló en Montana por el reloj inteligente de una víctima