Yankees refuerzan su pitcheo con la firma de Paul Blackburn dejado en libertad por Mets

Los New York Yankees firmaron este jueves al derecho Paul Blackburn a un contrato de Grandes Ligas y lo han añadido al roster activo, antes de su serie de cuatro juegos con los Boston Red Sox.

El pelotero de 31 años había sido asignado para asignación por los Mets el pasado 16 de este mes y lo liberaron dos días después. Por lo tanto, sus vecinos aprovecharon esta oportunidad y lo firmaron con contrato de Grandes Ligas, lo que les permite incorporarlo de inmediato al roster para esta serie ante los Red Sox.

Este movimiento es uno más que evidente por la clara necesidad y ayuda que necesitan los dirigidos por Aaron Boone desde el montículo. Con esto, añaden experiencia y profundidad al bullpen, que ha sido uno de los problemas en la segunda mitad de campaña.

Para abrirle espacio en el roster, los “Bombarderos” enviaron al derecho Allan Winans a la sucursal de Triple-A en ligas menores.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Signed RHP Paul Blackburn (#58) to a Major League contract and added him to the active roster.

• Optioned RHP Allan Winans to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) August 21, 2025

Paul Blackburn sin grandes números

Blackburn, de 31 años, tiene marca de 0-3 con un salvamento y efectividad de 6.85 en siete juegos (cuatro aperturas) con los Mets esta temporada.

En nueve temporadas de carrera en la Gran Carpa, registra un total de 93 juegos disputados, récord de 22 ganados y 31 perdidos, 452.0 innings de labor, 259 carreras permitidas, 140 boletos, 347 ponches y efectividad de 4.96.

Finalmente, la llegada de Paul Blackburn demuestra los problemas que han estado sufriendo los Yankees de Nueva York en todo el 2025. La expectativa es más que alta por parte de los fanáticos y esperan que se pueda adaptar rápidamente y contribuir de inmediato a sus principales objetivos, que son clasificar a la postemporada.

"Some depth, some length. Our 'pen right now is not filled with a lot of guys that give us a lot of length."



Aaron Boone talks about what Paul Blackburn's role will be out of the Mets' bullpen: pic.twitter.com/kl8kIWJOGp — Yankees Videos (@snyyankees) August 21, 2025

