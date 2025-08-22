1,954 cajas de refresco 7UP sin azúcar retiradas del mercado por error de etiquetado

Un total 1954 cajas de refresco tropical 7Up sin azúcar (más de 23,000 latas) son retiradas del mercado en Alabama, Florida y Georgia por un error de etiquetado, que podría contener refresco con azúcar, lo que representa un riesgo para la salud en personas que evitan no pueden consumirla.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) hizo el anuncio en una notificación el 20 de agosto que eleva el nivel de riesgo del consumo del producto a Clase II del retiro iniciado 31 de julio por la empresa fabricante Buffalo Rock Company Inc.

¿Cuál es el producto retirado del mercado?

La FDA publicó un aviso de clasificación Clase II para el retiro de refrescos sin azúcar 7Up Tropical. Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de clasificación del retiro ofrece detalles del lote con el error de etiquetado en 1,954 cajas con 12 latas de aluminio de 355 ml (12 onzas líquidas) de 7Up Refresco Tropical Sin Azúcar que sumarían un total de 23,448 latas.

El producto fue empacado en cajas de cartón identificadas como 7Up Refresco con Sabor Tropical con el UPC 078000037982, mientras que las latas que llevan el UPC 078000037975.

Otro dato importante de este retiro es que los productos retirados tienen los números de lote XXXXBR062156 o XXXXBR062256, así como una fecha de caducidad del 23 de marzo de 2026.

El retiro aplica solamente para las cajas producidas por embotelladora Buffalo Rock Company Inc y distribuidas a minoristas selectos en Alabama y el noroeste de Florida.

