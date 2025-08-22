Southwind Foods retira un lote de camarones en 9 estados por riesgo de contaminación radiactiva

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro voluntario de varios lotes de camarones que fueron distribuidos por la empresa Southwind Foods, de California a nueve estados del país debido a una posible contaminación con radionúclido (cesio-137).

Se trata del segundo anuncio en menos de una semana de retiro de camarones por riesgo de contaminación radiactiva. Recordemos que el 19 de agosto la FDA reportó un retiro de camarones empanizados congelados vendidos bajo en la marca Great Value de Walmart en 13 estados del país por riesgo a contaminación radiactiva.

Este segundo notificado por la FDA se refiere a camarones congelados empacados en bolsa que fueron distribuidos entre el 17 de julio y el 8 de agosto de 2025 a minoristas, distribuidores y mayoristas en nueve estados que incluye a Alabama, Arizona, California, Massachusetts, Minnesota, Pensilvania, Utah, Virginia y el estado de Washington.

¿Cómo identificar los camarones retirados del mercado?

Para facilitar la identificación, la FDA publicó en su sitio web las etiquetas de los empaques de los camarones retirados en el mercado. Crédito: FDA | Cortesía

El retiro del producto del mercado se produce en medios de un investigando que realiza la FDA por “informes de contaminación por cesio-137 (Cs-137) en contenedores de envío y productos de camarón congelado procesados ​​por PT. Bahari Makmur Sejati (que opera como BMS Foods) de Indonesia”.

La FDA publicó en su sitio web una lista con la descripción de los camarones retirados del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

¿Cuáles son los riesgos del consumo de alimentos con trazas de Cs-137?

Un alimento contaminado con trazas de Cs-137 puede generar afecciones de salud cuando la persona está expuesta por tiempo prolongado y repetida a dosis bajas, como por ejemplo, el consumo regular de alimentos o agua contaminados.

El consumo de agua o alimentos contaminados son un potencial de mayor riesgo de cáncer, derivado del daño al ADN de las células vivas de las con trazas de Cs-137.

Este tipo de trazas son comunes y pueden estar presentes en el medio ambiente en niveles basales y en niveles más elevados en agua o alimentos cultivados, criados o producidos en zonas con contaminación ambiental, advierte la FDA.

Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad; sin embargo, se insta a los clientes que adquirieron camarones congelados retirados del mercado, descartarlos, devolverlo al punto de compra para obtener un reembolso completo y sobre todo evitar su consumo.

