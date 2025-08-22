Chicharrón de pollo: saludable, crujiente y bajo en grasas

La textura crujiente y el sabor jugoso del chicharrón tiene fanáticos, sin embargo, su alto contenido en grasa hace que se deba comer con moderación. Esta receta de chicharrón de pollo no solamente es saludable, sino que es deliciosa sin caer en excesos de grasa.

La receta original la publica el creador de contenido gastronómico y emprendedor colombiano Juan Camilo Gómez Obando, conocido en redes como @juanfoodtime y tiene pocos ingredientes.

La pechuga de pollo es el ingrediente estrella de esta receta y una combinación de especias que le van a dar ese sabor a chicharrón y el método de cocción es al horno para lograr un producto con una textura crocante.

¿Cuáles son los beneficios de pollo?

La carne de pollo es una fuente de proteína accesible, económica y rica en aminoácidos esenciales para el organismo. El consumo de pollo en porciones pequeñas puede aportar el 30% de las proteínas diarias con pocas calorías, con un bajo índice de grasa de menos de 10 gramos de grasa por 100 gramos y es bajo colesterol.

El pollo es una fuente de proteína segura para personas con hipertensión, colesterol alto o que buscan cuidar su peso, según la Guía: La carne de pollo en la alimentación saludable, realizada por el Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínico de Madrid.

Receta de chicharrón de pollo

Este snack es delicioso, fácil de preparar, ideal para un picoteo saludable, teniendo en cuenta que es alto en proteínas, bajo en grasa y genera sensación de saciedad. Lo puedes combinar con el aderezo o la salsa para mojar de tu preferencia. A continuación las cantidades y cómo prepararlo:

Ingredientes:

450 g de pechuga de pollo

Ajo

Paprika

Cebolla

Chile en polvo

Sal a gusto

Bicarbonato (2 cucharadas)

Modo de Preparación:

1.- En una procesadora a licuadora agregue la pechuga y triture hasta que quede con una consistencia pastosa.

2.- Coloque la pulpa en un recipiente y añada las especias.

3.- Amase hasta que obtener una mezcla homogénea.

4.- Con la ayuda de un papel film, extienda la mezcla, cubra con más papel film y aplane hasta logra una fina capa de la mezcla de pollo.

5.- Coloque en una bandeja con papel para hornear

6.- Lleve al horno o a la freidora de aire por entre 1 h 30 min – 2 h a 165 °C.

7.- Verifique que esté bien cocido con textura crujiente antes de sacar del horno.

Sigue leyendo:

–¿Cuáles son las partes más saludables del pollo?

-Pollo más gustoso con solo 3 ingredientes

-Fácil y rápido: 4 trucos para desmenuzar pollo