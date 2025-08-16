¿Quién es Kalel Martínez Bristol?, el acusado de tiroteo en La Perla que acabó con la vida de turista de NY

NUEVA YORK – Kalel Jorell Martínez Bristol, el hombre acusado en Puerto Rico de matar a un turista de Nueva York que se encontraba en la isla para asistir a uno de los conciertos de la Residencia de Bad Bunny, permanece encarcelado tras no prestar la fianza de $800,000 dólares que le fue impuesta.

Martínez Bristol, de 37 años y residente en Cataño, permanecerá en el Complejo Correccional de Bayamón hasta que se lleve a cabo la vista preliminar del caso pautada para el 28 de agosto, reseñaron este viernes medios en el territorio.

Martínez Bristol, que se entregó a las autoridades ayer en la tarde en compañía de su abogado Pedro Rivera, fue acusado de asesinato en primer grado, poner en riesgo la seguridad pública al disparar un arma de fuego, y dos cargos adicionales bajo la Ley de Armas por portación de arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar un arma.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico anunció los cargos mediante declaraciones escritas, a eso de las 5:07 p.m.

La fiscal de San Juan Melba López Ramos fue quien formuló los mismos.

La jueza Rocío Alonso González determinó causa para arresto en los cuatro cargos.

De acuerdo con el reporte de Primera Hora, el sospechoso acudió puntual a su cita en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan para la vista de Regla 6.

A juzgar por imágenes de medios televisivos, el acusado lucía tranquilo mientras ingresaba al espacio.

“Nosotros tenemos un caso sólido. El caso se sometió con la prueba que tenemos en estos momentos. Por eso es que se le radicó un Artículo 93 y el Artículo 243 del Código Penal, y dos artículos de la Ley de Armas”, declaró la fiscal a medios en el exterior del Tribunal de San Juan.

Sobre si hay pruebas o no de que el acusado disparó contra las dos personas que sobrevivieron al tiroteo, la fiscal indicó que no iba a adelantar información del caso. Tampoco respondió por qué no se presentaron cargos de intento de asesinato por los dos heridos que sobrevivieron al incidente.

Rivera usó este último dato para cuestionar las acusaciones contra su cliente.

“Nos sorprendió muchísimo que no se radicaran, y eso realmente pone en duda todo el inicio de este caso procesal y criminal, y pues en su momento veremos el caso en vista preliminar”, resaltó a preguntas de la prensa.

Los hechos por los que fue acusado Martínez Bristol ocurrieron poco después de las 4 a.m. del domingo, 10 de agosto. Ese día se suponía que Mares, un estudio de veterinaria, acudiría con su novia, el hermano de esta, un primo y un amigo al concierto del artista urbano en el Coliseo José Miguel Agrelot o “Choliseo”. El grupo había llegado a la isla el jueves y participado de otras actividades relacionadas con la Residencia.

Kevin Mares y su novia Angy Nicole Argüello. Foto: cortesía

Los datos que maneja la Policía, al momento, apuntan a que los hermanos Miguel A. y Keila Meléndez Beltrán, de 46 y 45 años, respectivamente, eran los supuestos objetivos de Martínez Bristol. Ambos resultaron heridos de bala. Su condición de salud se desconoce, y tampoco hay información sobre si han sido entrevistados.

“Él le disparó a los dos hermanos y el turista estaba cerca y fue asesinado”, indicó el inspector de la Policía de Puerto Rico, Edwin Figueroa Maldonado.

Kevin Mares tenía 25 años y era de origen mexicano. Foto: cortesía

La balacera se reportó en el vecindario La Perla, en las afueras del Viejo San Juan, específicamente en el exterior del negocio “Refugio de Hombres Maltratados”.

Martínez Bristol se encontraba bajo probatoria federal por un caso de narcotráfico.

De acuerdo con un resumen del historial del acusado en law.justia.com, Martínez-Bristol fue imputado el 24 de junio de 2021 por posesión de armas de fuego y municiones y de una ametralladora. Para esa fecha, se encontraba en libertad supervisada federal por una condena relacionada con un caso de conspiración y tráfico de drogas en 2011. El acusado se declaró culpable del cargo de posesión de armas de fuego el 9 de septiembre de 2022.

Por otro lado, el lunes, agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de San Juan arrestaron en La Trocha, en Vega Baja, a Kenneth G. Estrada Meléndez, quien habría estado presente durante el incidente en La Perla.

Contra esta persona pesaba una orden de arresto de una jueza del Tribunal de San Juan por la venta de sustancias controladas a un agente encubierto en el 2021. Tras pagar una fianza de $20,000, Estrada Meléndez quedó en libertad.

En un principio, se indicó que Estrada Meléndez sería el objetivo de la balacera. Sin embargo, la investigación arrojó que el hombre de 37 años no estaba vinculado con los hechos que culminaron en la muerte de Mares.

Los hermanos heridos de bala en el tiroteo son primos de Estada Meléndez.

Los tres viven en La Perla.

Sigue leyendo:

Puerto Rico: acusan a presunto asesino de turista de NY que fue baleado en La Perla

Policía de Puerto Rico investiga confidencias en caso de turista de NY que murió baleado en La Perla

¿Qué se sabe del caso del joven mexicano de NY que murió en una balacera en La Perla, Puerto Rico?

Un boricua de La Perla entre los seis homenajeados por HITN y “El Centro” de NY en serie documental

