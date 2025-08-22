Gigante de autopartes se declara en bancarrota y confirma problemas en la industria automotriz

La cadena minorista de equipos de audio para automóviles Car Toys Inc. se declaró en bancarrota según el Capítulo 11 y anunció que busca vender sus activos a cinco compradores diferentes en cuatro estados. La empresa presentó su petición ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington el 18 de agosto, declarando entre $10 millones y $50 millones de dólares en activos y pasivos en su petición.

Se trata de una tendencia preocupante para esta industria, luego que al menos otras cuatro minoristas se han declarado en quiebra en lo que va del 2025:

Northvolt AB, liquidación, marzo de 2025

liquidación, marzo de 2025 Hypertech , abril de 2025

, abril de 2025 Marelli Holdings , junio de 2025

, junio de 2025 Car Toys, agosto de 2025

La quiebra de Car Toys

Car Toys reportó alrededor de $30 millones de dólares en pasivos, según documentos judiciales, principalmente a acreedores no garantizados que incluyen a Pembroke Real Estate, que documentó $4.2 millones de dólares en deudas judiciales; Kenwood Electronics, con una deuda de $1.27 millones de dólares; y Alpine Electronics, quien alega una deuda superior a $612,000 dólares.

Mientras que la empresa en quiebra confirmó que no pudo superar una grave situación financiera a lo largo de varios años, ya que su negocio de audio para automóviles, que representa el 70% de las ventas de la compañía, reportó caídas de entre 8% y 10% anuales desde 2020, según una declaración del director de reestructuración del deudor, Philip Kaestle, de Sierra Constellation Partners.

“En 2021, la empresa experimentó un sólido ejercicio financiero tras la demanda acumulada derivada de la pandemia de COVID-19“, afirmó Kaestle en el comunicado. “Sin embargo, este éxito duró poco”.

La situación se revirtió en 2022 cuando Wireless Advocates LLC, filial de Car Toys, que vendía teléfonos inalámbricos y contratos de servicios de red, perdió una asociación estratégica con Costco Wholesale Company. Como consecuencia, Wireless Advocates, anunció el cierre de su negocio en diciembre de 2022 y la gestión compartida y los gastos generales entre las dos filiales se trasladaron a Car Toys.

De hecho, Wireless Advocates actualmente está considerado todavía como deudor en liquidación por bancarrota del Capítulo 7.

Mientras tanto, los ingresos de Car Toys se desplomaron 3.3%, de $127 millones de dólares en 2021 a 123 millones de dólares en 2022, y otro 8.3% en 2023 a $113 millones de dólares, según la declaración.

Los ingresos de la empresa continuaron a la baja en 2024, por lo que contrató asesores de reestructuración y despidió a 140 empleados. La situación no mejoró en lo que va del 2025, con caída en las ventas por 14% año tras año, derivando finalmente en su quiebra.

La cadena, con sede en Seattle, y considerada la más grande del país de venta de artículos de audio para automóviles y electrónica móvil, finalmente desaparecerá, cerrando sus 46 sucursales en cuatro estados:

Texas (16)

Washington (14)

Colorado (10)

Oregón (6)

Car Toys comenzó a comercializar sus activos en marzo de 2025 y llegó a acuerdos de compraventa con cinco competidores para la venta de 35 sucursales en cuatro estados por un total de $13.75 millones en una venta por quiebra de la Sección 363.

Mientras que otras empresas más pequeñas continúan negociando para seguir adquiriendo sucursales.

Car Toys nació en 1982 como un proyecto ideado por Daniel Brettler para la venta de dispositivos de audio y video para automóviles, alarmas para automóviles, arranque remoto, accesorios para automóviles, audio marino, deportes de motor, y servicios de tintado de ventanas.

La crisis en el mercado de autopartes en EE.UU.

El mercado de repuestos para automóviles se mantuvo estable en el primer semestre de 2025: las ventas minoristas aumentaron alrededor de un 1% tanto en ingresos como en demanda, de acuerdo con una investigación de mercado realizada por la firma de investigación de mercado Circana.

Sin embargo, varias cadenas arrastraban problemas financieros que derivaron en su quiebra.

El fabricante de baterías para vehículos eléctricos Northvolt AB desestimó su caso en Estados Unidos y solicitó la liquidación por quiebra en Suecia en marzo de 2025, después de declararse en quiebra según el Capítulo 11 en noviembre de 2024.

Luego, el fabricante de piezas de vehículos motorizados Hypertech Inc. y dos filiales solicitaron protección por bancarrota del Capítulo 11, el 11 de abril de 2025 para reorganizar sus finanzas.

El tercer caso fue el del gigante mundial Marelli Holdings Co., considerada la mayor quiebra de autopartes de este año hasta el momento, presentó una solicitud de quiebra del Capítulo 11 el pasado 11 de junio, con una deuda financiada por $4,900 millones en deuda financiada, con planes de entregar la empresa a sus prestamistas senior.

