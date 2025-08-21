Cracker Barrel pierde casi $200 millones tras el lanzamiento de su nuevo logotipo

En un claro ejemplo de los efectos nocivos que puede provocar una mala decisión de marketing, la marca de restaurantes, Cracker Barrel, perdió casi $200 millones de dólares en valor de mercado tras el desplome de sus acciones el jueves, derivado del lanzamiento de su nuevo logotipo.

El nuevo diseño eliminó su imagen tradicional de un hombre con overol apoyado en un barril, para lanzar un logotipo más limpio que solo incluye el nombre de la marca.

La decisión provocó que las acciones de Cracker Barrel se desplomaran $8.74, equivalente a casi un 15% de su valor, durante la jornada del jueves, lo que supuso una pérdida de hasta $194.6 millones del valor de mercado de la compañía. Las acciones recuperaron terreno a primera hora de la tarde, con una baja de $8.19, o un 13.9%, para quedar en un precio final de $50.84.

Cracker Barrel ha estado trabajando en estrategias para para refrescar su imagen, desde la incorporación de nuevos elementos en su menú, y el cambio de imagen de sus tiendas para renovar el enfoque antiguo de la cadena, con 55 años de existencia.

En su página oficial, la empresa explicó que el hombre y el barril contenidos en el antiguo logotipo representaban “la antigua experiencia de la tienda de campo donde la gente se reunía y compartía historias“.

Sin embargo, resulta inusual que el precio de las acciones de una empresa se desplome de esta forma a causa de un rediseño del logotipo, aunque los errores de marketing pueden hacer que los inversores cuestionen la estrategia de una empresa.

En el caso de Cracker Barrel la reestructura de su imagen de marca ha estado supervisado por la directora ejecutiva, Julie Felss Masino, quien el año pasado describió la cadena como “menos relevante que antes”. También anunció planes para actualizar su menú.

El error de cambiar de logotipo de Cracker Barrel

Cracker Barrel explicó que el hombre retratado en el logotipo, conocido como ‘Tío Herschel’, permanecerá “al frente y al centro de nuestros restaurantes y en nuestro menú. Nuestros valores no han cambiado, y el corazón y el alma de Cracker Barrel no han cambiado“, afirmó la compañía en entrevista con CBS News.

Mientras que el nuevo logotipo aparecerá en los menús y materiales de marketing, “está aún más arraigado a la icónica forma de barril y la marca denominativa que lo inició todo”, informó la empresa en el anuncio oficial de este rediseño, el 18 de agosto.

Sin embargo, algunos expertos señalaron que este cambio hace el logotipo “más genérico” en redes sociales y también criticaron la reestructuración de la compañía. El fundador de Bolt Health, Kevin Dahlstrom, quien ha sido director de marketing en varias empresas dijo que el cambio de marca de Crack Barrel fue un “fiasco”.

“El santo grial del marketing es crear una marca que los clientes valoren y que les pertenezca. Es algo excepcional, y cuando lo consigues, como en el caso de Cracker Barrel, jamás la abandonas, simplemente la redoblas“, escribió Dahlstrom en redes sociales advirtiendo sobre las consecuencias de una mala decisión.

