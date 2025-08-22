Hispano borracho causó homicidio vial cuando huía de la policía en Nueva York: se declaró culpable

Juan López se declaró culpable de conducir borracho y causar un choque fatal mientras huía de la Policía de Nueva York en Brooklyn.

En el siniestro sucedido la madrugada del 26 de mayo de 2024 López se saltó un semáforo en rojo después de que la policía intentara detenerlo en su Mercedes-Benz sedán negro de 2018 por exceso de velocidad, alcanzando aproximadamente 75 mph (120 kmp) en las avenidas Gates y Wilson en Bushwick. En la huida López impactó de frente un auto Honda Pilot donde Micah Dukes (29) viajaba en el asiento trasero y salió despedida del vehículo en la colisión, recordó Daily News.

Dukes, profesional de la salud, sufrió fracturas de cráneo y cara, hemorragia cerebral, perforación pulmonar, hemorragia interna, daño hepático y traumatismo corporal en el accidente, según la fiscalía. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al Elmhurst Hospital Center y allí estuvo en coma. Posteriormente fue llevada al NYU Langone Medical Center, donde falleció el 8 de junio de 2024.

Tras declararse culpable, López (33) ahora enfrenta de cuatro a 12 años de prisión por homicidio involuntario, huida ilegal de un agente de policía en un vehículo motorizado y abandono del lugar de un accidente sin reportarse, declaró el miércoles el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González en un comunicado. Se espera que sea sentenciado este septiembre.

“Las acciones imprudentes y criminales de este acusado le costaron la vida a una mujer inocente, devastando a su familia y seres queridos”, declaró el fiscal González. “Al huir de la policía a gran velocidad por las densas calles de la ciudad, demostró un total desprecio por la seguridad de los demás“.

La mujer de 34 años que conducía el Honda Pilot resultó ilesa, al igual que su otra pasajera de 31 años y un hombre de 30. Dukes vivía en Albany y se había graduado del Hudson Valley Community College en mayo de 2023 con un título en salud comunitaria.

Tras chocar el Honda Pilot, López perdió el control de su Mercedes-Benz y se subió a la acera, intentando huir del lugar a pie. Los agentes lo alcanzaron y arrestaron. López les admitió que había consumido alcohol antes de ponerse al volante, según la fiscalía.

Esa colisión fatal no fue la primera vez que López intentó huir de la policía al volante, según informó la policía. El 1 de octubre de 2023 fue arrestado por imprudencia y conducción temeraria tras huir a toda velocidad de NYPD en una motocicleta Suzuki. El 24 de enero de 2024 un juez del Tribunal Penal de Queens le permitió declararse culpable de alteración del orden público y fue puesto en libertad sin pena de prisión adicional.

Según registros públicos, el Mercedes-Benz que conducía López tenía nueve infracciones entre el 17 de abril y el 10 de mayo de 2024: siete por exceso de velocidad en una zona escolar, dos por saltarse un semáforo en rojo y una por infringir el carril bus. Los registros no indican quién estaba al volante durante esos incidentes.

En un caso similar, la semana pasada un joven borracho mató a dos motociclistas en una colisión múltiple en El Bronx (NYC). En julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho. El mes pasado, también en Nueva Jersey, una mujer mayor mató a un ciclista al arrollarlo conduciendo ebria y sin licencia, según las autoridades.

En febrero de 2024 Jessica Beauvais (35) fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens (NYC) mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de este año (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 casos en el primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.

La semana pasada dos peatones hispanos y un conductor fallecieron en un aparatoso choque matutino en Queens (NYC). 2023 fue el año más mortífero para ciclistas en la ciudad de Nueva York en más de dos décadas, y la mayoría de los decesos se produjeron entre usuarios de bicicletas eléctricas, según The New York Times.