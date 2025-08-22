Netflix revela la cartelera completa del histórico enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

La incursión de Netflix en el boxeo con la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford es un hito para la industria, y la plataforma de streaming no ha escatimado en la producción.

El anuncio de la cartelera completa ha confirmado que la velada no será solo un evento principal, sino una experiencia llena de combates de gran nivel, con talentos invictos y promesas del deporte listos para brillar en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

A once in a lifetime fight.



Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. Saturday, September 13. LIVE globally on Netflix. pic.twitter.com/BGUDSPYEvY — Netflix (@netflix) July 18, 2025

La decisión de Netflix de incluir el evento completo en su plataforma, sin la necesidad de un pago adicional, es una estrategia clara para atraer a una audiencia masiva y consolidar su posición en las transmisiones deportivas en vivo.

Una noche de combates de élite

El evento principal, que pondrá en juego el campeonato indiscutido de peso supermediano, estará arropado por una serie de peleas que prometen robarse el show. A continuación, la lista completa de combates confirmados por Netflix:

Pelea Principal: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Por los títulos mundiales de peso supermediano: CMB, AMB, OMB, FIB).

(Por los títulos mundiales de peso supermediano: CMB, AMB, OMB, FIB). Combate co-estelar: Christian Mbilli vs. Lester Martínez (Dos boxeadores invictos se enfrentan en un duelo de supermedianos que definirá el futuro de la división).

(Dos boxeadores invictos se enfrentan en un duelo de supermedianos que definirá el futuro de la división). Batalla de invictos: Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (Un enfrentamiento de alto voltaje en el peso superwelter entre dos jóvenes prospectos).

(Un enfrentamiento de alto voltaje en el peso superwelter entre dos jóvenes prospectos). Revancha de alto impacto: Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams II (El público tendrá la oportunidad de ver una revancha entre dos de los peleadores más feroces del peso mediano).

(El público tendrá la oportunidad de ver una revancha entre dos de los peleadores más feroces del peso mediano). Otras peleas de la cartelera principal: Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr. (Peso pesado) Steven Nelson vs. Raiko Santana (Peso semipesado) Mohammed Alakel vs. John Ornelas (Peso ligero)

Peleas Preliminares: Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (Peso pluma) Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo (Peso ligero) Marco Verde vs. Marcos Osorio Betancourt (Peso supermediano)



