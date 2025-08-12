Canelo Álvarez llega a Netflix para su esperada pelea contra ante Terence Crawford

Netflix ya no quiere ser sólo una plataforma de series para maratonear en el sillón. Ahora apunta a convertirse en el escenario principal del deporte en vivo, y el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, programado para el 13 de septiembre en Las Vegas, será su carta más fuerte hasta ahora.

La empresa más conocida de streaming en el mundo se encargará de llevar la pelea a los hogares de los aficionados a la dulce ciencia.

Con 300 millones de suscriptores en todo el mundo, el gigante del streaming busca pulverizar los 65 millones de espectadores que conectaron en vivo para ver a Mike Tyson contra Jake Paul en 2024.

Por primera vez, dos campeones indiscutidos de distintas divisiones chocarán en una cartelera gratuita (para suscriptores) y global, sin pago por evento.

Canelo feliz por la incursión de Netflix

“Estoy súper feliz de volver a hacer historia, y esta vez se transmitirá por Netflix. El 13 de septiembre, estoy listo para demostrar una vez más que soy el mejor boxeador libra por libra del mundo“, declaró el tapatío en la misiva de Netflix.

Mientras que Terence Crawford, que subirá a las 168 libras para enfrentarse a Canelo, señaló que es una pelea con la que los aficionados han soñado durante años. “Mi récord perfecto habla por sí solo”.

“Soy el mejor boxeador del mundo y, sin importar el oponente o la categoría de peso, siempre he salido victorioso”, manifestó.

Turki Alalshikh, autoridad general de entretenimiento de Arabia Saudita, busca posicionar esta pelea como “la más importante del año”, asegurando que sea vista por todo el planeta.

“Esta será literalmente una pelea única en la vida”, afirmó, destacando que el choque entre Canelo y Crawford no solo es un sueño hecho realidad para los fanáticos, sino también un parteaguas en la historia del deporte.

Incursión de Netflix en el boxeo

La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford será la tercera cartelera en la que incursione la plataforma digital, una aventura que comenzó con el combate entre Jake Paul vs Mike Tyson en noviembre pasado, teniendo un éxito al tener un promedio de 74 millones de espectadores.

Eso sí, fue duramente cuestionada por los problemas de transmisión que vivieron, puesto que muchos televidentes sufrieron de congelamiento de la imagen, buffering y problemas de resolución.

Pero Netflix tuvo una segunda oportunidad para reivindicarse con la trilogía entre Katie Taylor y Amanda Serrano en julio, dos leyendas del boxeo que formaron parte del Jake Paul vs Mike Tyson.

Con un escenario listo, un rival de élite y una transmisión sin precedentes, Canelo y Crawford están a punto de escribir una nueva página en la historia del boxeo.

