Tenista peruano Ignacio Buse jugará su primer US Open

El peruano Ignacio Buse consiguió este viernes un triunfo histórico que le permitirá disputar por primera vez un torneo de Grand Slam. El tenista de 21 años venció al belga Kimmer Coppejans (194° ATP) por 6-3 y 6-4 en la última ronda de la qualy del US Open, asegurando su presencia en el cuadro principal del torneo que se celebrará en Nueva York del 24 de agosto al 7 de septiembre.

Buse mostró un nivel dominante de principio a fin. En su primer servicio ganó el 87% de los puntos y en el segundo un 54%. El peruano controló con solidez el primer set y, pese a ir abajo 0-3 en el segundo parcial, logró una gran remontada para quedarse con la clasificación en el Court 14 de Flushing Meadows.

En el camino hacia este logro, el limeño ya había superado a Lukas Neumayer y a Rei Sakamoto en rondas previas. Ahora espera conocer en las próximas horas a su rival en la primera ronda del último Grand Slam de la temporada.

El 2025 ha sido un año inolvidable para la raqueta nacional. El pasado 8 de junio, Buse levantó el primer título profesional de su carrera al consagrarse campeón del Challenger 100 de Heilbronn, en Alemania, tras vencer al neerlandés Guy Den Ouden con parciales de 7-5 y 7-5.

Además, alcanzó las semifinales en el ATP 250 de Gstaad (Suiza) y en el Challenger de Cancún (México), demostrando una evolución sostenida en el circuito. Su clasificación al US Open marca un nuevo hito, siendo el primer peruano en llegar a un cuadro principal de Grand Slam desde Juan Pablo Varillas en Roland Garros 2023.

Los partidos de Ignacio Buse podrán seguirse en vivo a través de Disney Plus, en lo que será un acontecimiento de orgullo para todo el Perú.

