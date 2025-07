El Fan Week del US Open 2025: una experiencia inédita con tenis de clase mundial

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) ha anunciado este jueves la imperdible programación de eventos y actividades que se desarrollarán en la Semana de los Fans del US Open.

Esta semana, que marca el preámbulo del US Open, se extenderá del 18 al 23 de agosto en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, con entrada gratuita a las instalaciones durante los seis días.

Además de los eventos con boleto separado ya anunciados para la primera semana –como el Campeonato de Dobles Mixtos del US Open presentado por Vital Proteins (19-20 de agosto) y el popular Stars of the Open presentado por Chase (21 de agosto)–, el Fan Week ofrecerá un calendario repleto de actividades de tenis y entretenimiento accesibles y gratuitas para aficionados y familias de todas las edades.

Entretenimiento de clase mundial y encuentros cercanos con estrellas

Una de las grandes novedades para 2025 es la primera “Silent Disco” del US Open, una fiesta de baile silenciosa que se llevará a cabo el lunes, 18 de agosto, de 7 a 9 p.m. en la Fountain Plaza.

Miles de aficionados podrán bailar al ritmo de tres géneros musicales diferentes –éxitos Top-40; clásicos de los 80, 90 y 2000; y una fusión de música latina y HipHop–, transmitidos por los DJs Jasmine Solano, DJ Whutever y DJ Curly Nez a través de auriculares de colores que identificarán cada lista de reproducción.

La música más actual tomará el control de la Fountain Plaza el viernes, 22 de agosto, con el regreso de la aclamada “US Open Block Party”, una celebración nocturna estilo festival que vuelve por segundo año consecutivo.

El legendario artista, productor y DJ neoyorquino D-Nice encabezará la fiesta, acompañado por la renombrada productora y DJ Beverly Bond, y será presentado por Maxwell de KTU y Shelley Rome de Z100.

Actividades durante el Fan Week. Crédito: Mike Lawrence | Cortesía

La Semana de los Fans también sigue ofreciendo una de las mejores oportunidades del deporte: la entrada gratuita para presenciar el Torneo de Clasificación del US Open y para ver a las más grandes estrellas del tenis practicar de cerca.

El Torneo de Clasificación, que se disputa en las canchas exteriores del US Open del 18 al 21 de agosto, cuenta con cuadros masculinos y femeninos de 128 jugadores que compiten por las 16 plazas finales en los cuadros principales individuales, los cuales comienzan el domingo, 24 de agosto.

Los aficionados también tendrán acceso gratuito para ver a las grandes estrellas practicar en las canchas de entrenamiento y estadios del US Open durante toda la Fan Week, incluyendo sesiones destacadas en el Louis Armstrong Stadium y el Grandstand, así como dentro del Arthur Ashe Stadium a través de la “Arthur Ashe Stadium Experience”.

