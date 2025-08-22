Sherlyn aconseja a Cazzu sobre cómo manejar su situación con Christian Nodal

Sherlyn sostuvo un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México y le preguntaron por la situación que atraviesa Cazzu luego de su separación de Christian Nodal por su hija Inti, ya que la cantante dijo que prefiere no emprender acciones legales para recibir una pensión justa. Sin embargo, la actriz aprovechó para enviarle un mensaje.

En las palabras que le dedicó a la argentina, dejó claro que no está de acuerdo con el hecho de que no acuda a las autoridades de su país para buscar una solución igualitaria: “No sé dónde tiene su juicio Cazzu, pero yo sí te puedo decir que las leyes en nuestro país nos respaldan a nosotras como mujeres, 100%. Entonces, si lo tiene hecho en Argentina, pues yo le recomendaría que lo haga en México”, dijo a los reporteros.

La actriz mencionó que lo ideal en este tipo de casos es que ambos cantantes asuman la responsabilidad que les corresponde a través de la paz, para que no existan más problemas en el futuro ni afecten el crecimiento de Inti: “Ojalá que se comportaran muy adultos ambos y dejaran a la niña muy tranquila, y que todos vieran por el bien de la niña y no por el tema mediático”.

Sherlyn mencionó que, más allá de la persona que asuma el rol de la custodia, es importante tener presente que los gastos económicos deben estar divididos en partes iguales. Por ello, rechazó el hecho de tener un hijo para luego no pensar en todo lo que hay que costear para que el bebé pueda crecer sin dificultades en el camino.

“Si existe un papá, que el papá aporte. O sea, las responsabilidades son compartidas… ni siquiera es una opción. El papá tiene que estar responsabilizándose, porque están muy bonitos para hacer los hijos, pero después no para atender las responsabilidades y todo lo que conlleva”, dijo.

Además, explicó que “no es solamente estar el 100% del tiempo con ellos, es ser padre en serio. Entonces, ser papá o ser mamá no es un traje que se quita al salir por la puerta y eso ojalá que lo entiendan todas las mujeres y los hombres”.

