Christian Nodal revela que Cazzu le pidió que buscara a “otra mujer”

Christian Nodal esta vez habló abiertamente de su ruptura con Cazzu y cómo fue que inició el romance con Ángela Aguilar. El intérprete de la música regional mexicana le explicó a Adela Micha que lo que ocurrió fue que la madre de su hija le dijo que buscara a otra, dado que ella aparentemente no estaba dispuesta a convertirse en aquella persona que tanto quería, y él fue y lo hizo a pocos días de su separación.

“Ella insinuó que nosotros la volvimos de un plan monstruoso; eso no hay ninguna entrevista que lo avale, en nuestras conversaciones privadas. Para mí el plan, las rupturas previas, ya lo que salía de nuestra boca, no eran gritos; todo fue siempre bastante elocuente: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que necesitas, búscate a otra mujer mientras yo no me entere, estoy bien‘. Eso fue previo al 8 de mayo”, comentó en exclusiva para La Saga.

Nodal manifestó que él siempre puso de su parte para estar al lado de la argentina, ya que sintió que lo más conveniente era que su hija creciera estando a su lado. Además, dijo que su ex también tenía ese mismo deseo y le pusieron muchas ganas, pero hubo un punto en su relación en el que ya no daban para más y, desde su percepción, solamente se habían convertido en compañeros, ya que el amor murió entre ellos.

“Yo no quería dejar morir la relación y quería estar presente para mi hija; estoy consciente de que la otra parte quería eso. Los dos luchamos mucho; se acabó la química; éramos como roomies, ya no existía esa chispa, esa pasión“, explicó el cantante durante la exclusiva.

Antes de finalizar el tema de cómo fue que él le dio inicio a su amor con Ángela, aprovechó para disculparse públicamente. Añadió que hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitarle tanto dolor y más sufrimiento a Cazzu, pero hubo situaciones que se le escaparon de sus manos y tuvo que hacer pública su unión con Aguilar.

“Pido disculpas a la madre de mi hija; yo sí quise resguardar mi relación con Ángela, esa siempre fue la intención. Me parece injusto que no pueda vivir una vida; siempre quise cuidar su dolor o su tristeza, dejar que pasaran meses y demás”, comentó.

