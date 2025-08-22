Trump anuncia que en dos semanas se sabrá si Putin y Zelenski se reúnen para negociar la paz

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este viernes que en un plazo de dos semanas se conocerá si el mandatario ruso Vladímir Putin acepta reunirse con su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski para discutir una salida pacífica a la guerra en Ucrania.

“En las próximas dos semanas descubriremos qué camino tomará Putin”, declaró Trump al ser consultado sobre el avance de las gestiones diplomáticas en las que participa.

El mandatario estadounidense explicó que ya sostuvo encuentros individuales con ambos líderes y propuso una cumbre bilateral en la que se definan las bases de un posible acuerdo. La fecha y el lugar serán elegidos por las partes, que, según dijo, han mostrado disposición a dialogar.

Sin embargo, Moscú ha minimizado la posibilidad de la reunión, alegando que Zelenski rechaza las condiciones impuestas y sugiriendo a su capital como sede, mientras la guerra supera los tres años de duración.

Trump mostró además una fotografía reciente junto a Putin, tomada durante la cumbre que celebraron en Alaska, señalando que el gesto de recibirla fue “respetuoso” hacia él y su país.

Respecto a la situación en el terreno, el presidente condenó el ataque ruso que afectó a una fábrica estadounidense en Ucrania. “No estoy contento con eso, y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra. Veremos qué pasa”, concluyó.

Volodímir Zelenski: Trump es la única persona capaz de detener a Putin

Por otra parte, Volodímir Zelenski aseguró que Trump es la única persona con capacidad para frenar al líder ruso. El anuncio lo hizo en Kiev, durante una rueda de prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Sergey Dolzhenko

“No tenemos ningún acuerdo con Rusia. Hemos hablado solo con Trump. Él es la única persona capaz de parar a Putin, en mi opinión”, declaró Zelenski al ser consultado sobre las gestiones para una posible reunión con el Kremlin.

El mandatario reiteró que su apuesta por la vía diplomática está ligada a Washington y consideró más conveniente una cumbre trilateral, aunque aclaró que también está dispuesto a dialogar a solas con Putin.

“Estamos dispuestos. Hablemos de la fecha, hablemos del lugar”, dijo.

Zelenski volvió a reclamar sanciones más duras contra Rusia si persiste en rechazar una solución negociada al conflicto.

